È tutto pronto per una nuova settimana di Ritorno a Las Sabinas, a breve infatti andrà in onda un nuovo episodio e sono in molti a voler scoprire cosa accadrà. La fiction spagnola da lunedì a venerdì va in onda su Rai Uno alle 16 e sta già ottenendo ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti. Sul web sono già disponibili alcune anticipazioni sulla puntata che vedremo domani, martedì 27 maggio 2025, sono tantissime le persone che non riescono a fare a meno di leggere qualche interessante spoiler prima della messa in onda.

Esther e Miguel a breve si sposeranno ma le ultime vicende non hanno lasciato l’uomo indifferente, la sua fidanzata infatti non potrà fare a meno di notare che dal punto di vista emotivo ultimamente è molto turbato. I fan della soap opera spagnola possono guardare gli episodi sia in televisione che in streaming, dove? Sul sito Raiplay.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 27 maggio 2025: nuove scoperte su Óscar Egea, Paca mette Miguel con le spalle al muro

Le novità non sono certo finite, gli spoiler svelano altri interessanti dettagli sulla puntata di domani. Andranno avanti le indagini in merito alla morte di Óscar Egea e verranno scoperte faccende importanti che riguardano il ragazzo.

Nell’episodio di martedì 27 maggio 2025 i familiari di Óscar Egea dovranno riflettere. Intanto, durante una chiacchierata con Miguel Paca gli svelerà quali piani ha in mente in merito ai terreni degli Egea ma anche per Las Sabinas. La donna proverà anche a metterlo con le spalle al muro, il suo scopo è quello di fargli confessare ciò che prova nei confronti di Gracia.

Gracia prende una decisione sulla sua relazione con Miguel

Scopriamo anche cosa succederà nella puntata di oggi, lunedì 26 maggio 2025. Miguel vorrebbe rivedere Gracia ma lei apparirà titubante e ripenserà alle motivazioni che in passato la spinsero a mettere fine alla loro storia d’amore.

Stando alle anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas sia Luca che Julia mostreranno curiosità nei confronti del passato della madre, soprattutto per quanto riguarda la sua adolescenza. Intanto Emilio scoprirà quale offerta le figlie hanno ricevuto da Paca. Gracia, invece, dopo aver riflettuto prenderà una decisione in merito alla sua relazione con Miguel.