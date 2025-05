Nei precedenti episodi di Ritorno a Las Sabinas Emilio è stato improvvisamente colto da un malore, un ictus, che ha messo a rischio la sua vita. Le anticipazioni relative all’episodio di domani, mercoledì 28 maggio 2025, rivelano che le sue condizioni di salute saranno molto gravi. I medici saranno molto chiari, non è sicuro che l’uomo riuscirà guarire del tutto.

Ieri è inizia una nuova settimana di Ritorno a Las Sabinas dopo un breve stop nel weekend, la soap opera spagnola va in onda su Rai Uno alle 16 da lunedì a venerdì e in termini di ascolti ha già ottenuto ottimi risultati. Non preoccupatevi se non riuscite a seguire sempre gli episodi in televisione perché dopo la messa in onda sono sempre disponibili anche in streaming, dove? Sul sito Raiplay.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 28 maggio 2025: Manuela interroga Jiménez e Richi

I telespettatori non si annoieranno nemmeno nella puntata di domani, stando alle anticipazioni Manuela per cercare di fare un po’ di chiarezza in merito alle indagini che sta svolgendo deciderà di interrogare Richi e Jiménez.

Nel frattempo Alex farà molte domande ad Esther su Óscar, il suo scopo sarà quello di capire come stava il ragazzo prima di morire. Le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas in merito alla puntata di domani, mercoledì 28 maggio 2025, si lasciano sfuggire altri dettagli. Cosa accadrà? Sappiamo che Paca entrerà in competizione con Tano.

Paca mette Miguel con le spalle al muro

Interessanti novità anche nell’episodio di oggi, martedì 27 maggio 2025, gli spoiler rivelano che a Esther non sfuggirà il fatto che il suo futuro sposo è turbato emotivamente. Intanto, in merito alla morte di Óscar Egea, verranno scoperte importanti questioni che lo riguardano.

I familiari di Oscar dovranno prendere una decisione, nel frattempo Paca parlando con Miguel gli svelerà quali sono i suoi piani per Las Sabinas e per i terreni della famiglia Egea. La donna cercherà anche di metterlo alle strette per spingerlo a confessare cosa prova nei confronti di Gracia.