Nel penultimo appuntamento settimanale di Ritorno a Las Sabinas, previsto per giovedì 29 maggio 2025 su Rai Uno, interessanti novità stupiranno i telespettatori. La soap opera spagnola, tramessa da lunedì a venerdì alle 16, continua ad incuriosire sempre di più i fan ottenendo risultati alquanto positivi dal punto di vista degli ascolti. In molti si chiedono quotidianamente cosa accadrà ai protagonisti e spesso restano senza parole.

Le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas svelano alcuni dettagli relativi alla puntata di domani, giovedì 29 maggio 2025. Dopo la morte di Oscar continuano le indagini per far emergere la verità sull’accaduto, Alex e Manuela cercheranno di ricostruire i suoi ultimi momenti di vita per scoprire cosa ha causato la sua morte.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 29 maggio 2025: Miguel e Gracia si lasciano travolgere dai sentimenti

Paca ha in mente alcuni progetti che verranno scoperti da Pilar nell’episodio di domani. Stando alle anticipazioni ci saranno intriganti novità anche in merito al rapporto tra Gracia e Anton. Lei dopo aver scoperto che l’ha tradita non potrà fare a meno di raccontare ai suoi figlia la verità anche se questa è dolorosa.

Ma non è tutto, gli spoiler di Ritorno a Las Sabinas infatti rivelano che nella puntata di giovedì 29 maggio 2025 Gracia si recherà dall’unica persona della quale si fida, Miguel. I due si lasceranno sfuggire alcune importanti confessioni e questa volta non riusciranno a trattenersi, infatti si lasceranno travolgere dai sentimenti che provano l’uno per l’altra.

Le condizioni di Emilio sono gravi, Esther dovrà rispondere alle domande di Alex

Interessanti novità anche nella puntata di oggi, mercoledì 28 maggio 2025. Scopriamo infatti che Emilio verserà in condizioni di salute molto gravi dopo l’ictus, i medici non saranno certi che l’uomo riuscirà a riprendersi totalmente.

Alex farà una serie di domande riguardanti Oscar ad Esther per capire come stava prima di morire, Manuela invece farà un interrogatorio a Richi e Jiménez nell’episodio di Ritorno a Las Sabinas che terrà compagnia ai telespettatori oggi alle 16 su Rai Uno. La soap opera oltre che in televisione può essere seguita anche in streaming su Raiplay. Cos’altro accadrà? Paca entrerà in competizione nei confronti di Tano.