Non ci saranno variazioni per Ritorno a Las Sabinas, la soap opera spagnola infatti andrà in onda anche oggi in occasione della Festa della Repubblica alle 16 su Rai Uno. Tante saranno le novità che terranno i telespettatori davanti allo schermo, questi però hanno anche la possibilità di vederla in streaming. Dove? Sul sito Raiplay, non tutti infatti riescono a vedere le puntate in televisione ma possono recuperarle in qualsiasi momento.

In molti si chiedono cosa accadrà nelle prossime puntata di Ritorno a Las Sabinas. Sull’episodio di domani, martedì 3 giugno 2025, sono già trapelate alcune interessanti anticipazioni. Queste rivelano che Gracia sarà costretta a prendere una decisione dolorosa dopo che Donna Paca l’ha ricattata.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 3 giugno 2025: Manuela vicina alla verità

Giorno dopo giorno sono sempre di più le persone che si piazzano davanti alla televisione perché curiose di sapere cosa accadrà nella nuova fiction spagnola approdata su Rai Uno per sostituire Il Paradiso delle Signore in attesa della nuova stagione. Gli spoiler relativi all’episodio di domani fanno sapere che Donna Paca non si farà nessuno scrupolo e continuerà a portare avanti il suo piano.

Il prossimo passo della donna sarà quello di acquistare la terra degli Egea, intanto la relazione tra Tomás e Carla volgerà in modo inaspettato. Nelle indagini per scoprire chi ha avvelenato la riserva di Don Emilio, Manuela si avvicinerà sempre di più alla verità, qualcuno però proverà ad ostacolarla.

Manuel ha dei dubbi sul suicidio di Oscar

Non perdete nemmeno la puntata di oggi, lunedì 2 giugno 2025. Cosa succederà? Le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas svelano che Esther sarà molto decisa sulle sue nozze non appena tornerà dalla conferenza. Intanto Manuela inizierà a pensare che Oscar non si sia suicidato.

Gracia e Paloma decideranno di assumere Wilson per assistere Emilio nonostante lui non sia molto d’accordo, intanto Julia e Lucas conosceranno Lucía. Stando agli spoiler ci saranno altre novità, tra queste Paca deciderà di intervenire nel rapporto tra Miguel e Gracia.