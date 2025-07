Le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas rivelano cosa accadrà giovedì 3 luglio 2025, Paca interrogata, Gracia sconvolta dopo la rivelazione del padre.

Le trame di Ritorno a Las Sabinas continuano ad incuriosire moltissimi telespettatori che quotidianamente si chiedono cosa succederà ai protagonisti della soap opera spagnola. Dal punto di vista degli ascolti sta conquistando ottimi risultati, puntata dopo puntata infatti sono moltissime le persone che si sintonizzano su Rai Uno dove va in onda alle 16 da lunedì a venerdì. Cosa rivelano le anticipazioni relative all’episodio di domani, giovedì 3 luglio 2025?

Anticipazioni Beautiful 3 luglio 2025/ Luna e RJ confessano i loro sentimenti, Eric stabile dopo l'operazione

In attesa di scoprire cosa succederà nell’appuntamento di oggi di Ritorno a Las Sabinas gli spoiler fanno sapere che nel penultimo episodio settimanale che verrà trasmesso domani la Guardia Civile farà un interrogatorio a Paca che avrà conseguenze negative per lei. Il motivo? Perché i media diffonderanno la notizia dell’interrogatorio e questo le farà perdere ogni appoggio che le serviva per l’approvazione del progetto minerario.

Il paradiso delle signore 10, puntate di settembre: addii clamorosi ed inaspettato ritorno/ Anticipazioni

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 3 luglio 2025: Gracia rivaluta il rapporto con Emilio

Ci saranno altre novità nella puntata della soap opera spagnola che andrà in onda domani su Rai Uno, i dettagli già trapelati sul web cattureranno ancora di più l’interesse dei telespettatori. In molti vanno a caccia di spoiler poiché troppo curiosi per aspettare la messa in onda, ricordiamo inoltre che gli episodi sono disponibili anche su Raiplay in streaming.

Nella puntata di giovedì 3 luglio 2025 Miguel proverà ad avvicinarsi a Lucas anche se questo potrebbe incrinare il suo rapporto con Lucia ed Esther. Le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas fanno poi sapere che Gracia sarà sconvolta dopo che Emilio le ha confessato il segreto che da anni custodiva sulla morte della madre. Dopo aver scoperto la verità la donna rivaluterà il suo rapporto con il padre.

La forza di una donna anticipazioni 3 luglio 2025/ Bahar riceve una lettera di Sarp, Sirin non convince Enver