La settimana di Ritorno a Las Sabinas finirà domani con un nuovo ed intrigante episodio che verrà trasmesso come al solito su Rai Uno alle 16. Per assistere alle nuove vicende dei protagonisti i telespettatori dovranno poi attendere il breve stop del weekend, prima però scopiamo cosa succederà nella puntata di domani, venerdì 30 maggio 2025.

Anticipazioni The Family 2, 30 maggio 2025/ Devin scopre chi ha aggredito Aslan, Nedret inoraggia Hulya

La fiction spagnola, in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16, sta facendo davvero breccia nel cuore di moltissimi telespettatori che giorno dopo giorno si chiedono cosa succederà. Fino ad ora abbiamo già assistito a molte interessanti novità e saranno ancora tanti i colpi di scena. Le anticipazioni sulla puntata di venerdì 30 maggio 2025 ci fanno già scoprire che grazie ad alcuni eventi Paca riuscirà ad avvicinarsi sempre di più al suo scopo.

Anticipazioni Beautiful, 30 maggio 2025/ Bill mette in guardia Sheila, RJ dispiaciuto per l'ostilità di Zende

Ritorno a Las Sabinas 30 maggio 2025: Miguel e Gracia vicini, Paca è sospettosa

Paca da poco ha provato a mettere Miguel sotto pressione per fargli rivelare ciò che prova nei confronti della sua ex fidanzata, ma lui non ha detto nulla. Anche nell’episodio di domani sarà sempre più convinta che ci sia qualcosa tra Gracia e Miguel, però dedicherà la sua attenzione alla tenuta di Las Sabinas perché è quella al momento la sua priorità.

Intanto Paloma porterà avanti le indagini sulla morte di Oscar. Le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas rivelano che la donna nella puntata di venerdì 30 maggio 2025 farà un grande passo avanti nelle indagini grazie all’aiuto di Paloma.

Un posto al sole, anticipazioni 29 maggio 2025/ Silvia in ansia per Michele, Giulia dalla Polizia per Luca

Pilar scopre cosa ha in mente Paca

Per fare luce sulla morte di Oscar Alex e Manuela nella puntata di oggi, giovedì 29 maggio 2025, proveranno a ricostruire i suoi ultimi momenti di vita. In questo modo cercheranno di scoprire cosa abbia potuto causare il suo decesso.

A Ritorno a Las Sabinas oggi Pilar verrà a conoscenza dei piani che Paca ha in mente. Gli spoiler rivelano anche che dopo aver scoperto di essere stata tradita da Anton, Gracia rivelerà la dolorosa verità ai suoi figli e subito dopo si precipiterà da Miguel. Tra i due ci saranno delle confessioni e si lasceranno andare ai loro sentimenti.