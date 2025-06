Nei prossimi episodi di Ritorno a Las Sabinas ci saranno interessanti novità che faranno aumentare la curiosità di tutti coloro che giorno dopo giorno seguono la soap opera spagnola, in onda su Rai Uno da alle 16 da lunedì a venerdì. È ormai chiaro che Miguel e Gracia non abbiamo mai smesso di amarsi, la loro storia d’amore però continua a fare i conti con molti ostacoli.

Sono in molti a chiedersi se i due riusciranno prima o poi a stare insieme o se continueranno a permettere agli altri di separarli. Le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas svelano che Miguel sarà distrutto nella puntata di domani, 4 giugno 2024, per la fine della sua relazione con Gracia. L’uomo prenderà una decisione che spiazzerà tutti, al momento però non è chiaro cosa farà.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 4 giugno 2025: Gracia affronta Donna Paca

Gracia proverà a riavere il suo vecchio lavoro nell’episodio che verrà trasmesso domani, Nati invece riunirà i suoi familiari con lo scopo di celebrare un’intima commemorazione, nel frattempo Paloma metterà Richi al suo posto.

Gli spoiler di Ritorno a Las Sabinas si lasciano sfuggire altri curiosi dettagli sulla puntata di domani, mercoledì 4 giugno 2025. Cosa accadrà? Trini e Don Emilio appariranno entrambi scontrosi nei confronti di Wilson, Tomás intanto parlerà con Esther. Nel frattempo Gracia, che di fronte alle minacce di Donna Paca è stata costretta a cedere, avrà con la donna un duro faccia a faccia.

Decisione dolorosa per Gracia, qualcuno prova ad ostacolare Manuela

Sarà intrigante anche la puntata di oggi, martedì 3 giugno 2025, durante la quale Gracia dovrà prendere una decisione dolorosa a causa delle minacce di Donna Paca. Quest’ultima intanto comprerà la terra degli Egea portando avanti il suo piano.

Gli spoiler rivelano che la storia d’amore tra Carla e Tomás prenderà un’inaspettata piega. Nel frattempo Manuela si avvicinerà sempre di più alla verità sull’avvelenamento della riserva di Don Emilio, qualcuno però proverà ad ostacolarla.