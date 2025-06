Su Rai Uno andrà in onda a breve un nuovo episodio di Ritorno a Las Sabinas, la soap opera spagnola sta conquistando molto successo dal punto di vista degli ascolti. Tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 16, per chi non può seguirlo sul piccolo schermo però c’è la possibilità di vedere ogni episodio anche in streaming sul sito Raiplay.

Sono trapelate interessanti anticipazioni sulla puntata di giovedì 5 giugno 2025, sono tante le persone che non vedono l’ora di scoprire in anteprima alcuni intriganti dettagli perché sono troppo curiosi per aspettare le messa in onda. Dunque, cosa accadrà domani? In tutta Manterana si diffonderà rapidamente la notizia relativa all’annullamento delle nozze tra Esther e Miguel, i fan della soap opera spagnola però erano certi che i due non si sarebbero sposati dopo il ritorno di Gracia.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 5 giugno 2025: Miguel su tutte le furie attacca Gracia

Gracia dopo tutto quello che è successo ha deciso di rimanere in paese, in preda alla rabbia Miguel si scaglierà duramente contro di lei verbalmente nella puntata che verrà trasmessa su Rai Uno domani. L’uomo finirà per litigare anche con Tano.

A Ritorno a Las Sabinas nell’episodio di giovedì 5 giugno 2025 Miguel con il suo atteggiamento farà riemergere dal passato alcuni ‘fantasmi’. Stando alle anticipazioni Silvia deciderà di intervenire non appena vedrà che la situazione sta prendendo una spiacevole piega. Per non pensare ai suoi problemi sentimentali Esther si dedicherà totalmente sul suo lavoro e visiterà un paziente un po’ problematica, nel frattempo Richi farà una scoperta.

Miguel distrutto per la rottura con Gracia, lei si scontra con Donna Paca

Anche nella puntata di oggi ci saranno interessanti novità che faranno incuriosire i telespettatori. In preda al dolore per la rottura con Grazia Miguel prenderà una decisione che stupirà tutti, lei nel frattempo proverà a riavere il suo vecchio lavoro. Gli spoiler rivelano che Nati riunirà la sua famiglia per celebrare tra pochi intimi una commemorazione, Paloma invece metterà Richi al suo posto.

Nei confronti di Wilson sia Trini che Emilio saranno molto scontrosi. Oggi a Ritorno a Las Sabinas Tomás parlerà con Esther, Gracia invece si scontrerà duramente con Donna Paca anche se ha già ceduto alle sue minacce.