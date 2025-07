Le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas svelano cosa accadrà mercoledì 9 luglio 2025, Emilio è in carcere, il Sindaco confessa cosa prova per Gracia.

Dopo essersi costituito per l’omicidio di Oscar Don Emilio finirà in carcere, le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas svelano che Gracia in preda alla preoccupazione chiederà al sindaco di trovare un ottimo avvocato che possa difendere e aiutare suo padre. Quali sviluppi avrà la vicenda nei prossimi episodi della soap opera spagnola, in onda su Rai Due alle 08:45 da lunedì a venerdì? In molti se lo stanno chiedendo e sono ancora curiosi di sapere cos’altro accadrà ai protagonisti.

C’è chi preferisce aspettare la messa in onda delle puntate senza rovinarsi lo stupore per le novità e i colpi di scena e chi invece è troppo curioso per farlo. Sono infatti moltissime le persone che cercano sul web gli spoiler che quotidianamente escono sulle vicende di Ritorno a Las Sabinas. Gli episodi non sono disponibili solo in televisione ma anche in streaming, basta infatti collegarsi sul sito Raiplay per guardarli in ogni momento. Intanto le anticipazioni rivelano cosa succederà nella puntata di domani, mercoledì 9 luglio 2025.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 9 luglio 2025: Maria prende una decisione per mettere fine ai conflitti

Emilio sarà in carcere dopo la sua confessione e accetterà di farsi difendere da un avvocato, a procurarglielo è stato Tano. Ci saranno però altre interessanti novità nell’episodio che andrà in onda su Rai Uno domani e in molti si stanno già chiedendo cosa dovranno aspettarsi.

Stando alle anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas durante una chiacchierata con la madre e il fratello il sindaco confesserà quali sono i suoi sentimenti nei confronti di Gracia, svelerà anche i suoi progetti per il futuro. Nell’episodio di mercoledì 9 luglio 2025 Maria prenderà una decisione che coinvolgerà sia i Molina che Paca, la sua intenzione sarà quella di mettere fine ai conflitti. Intanto Silvia chiederà scusa a Gracia per il suo comportamento.

