Dopo un ottimo debutto avvenuto mercoledì 8 gennaio, torna anche oggi una nuova puntata di Ritorno in Paradiso su Rai 2. La fiction prosegue con un nuovo episodio intitolato “Il bicchiere avvelenato“. Mackenzie Clarke, interpretata da Anna Samson sarà impegnata in una nuova indagine collaborando con la polizia del luogo. Cosa succederà? La trama di stasera, martedì 10 gennaio 2025 vedremo la detective che riceve un avviso da Curtis Faleafar prima di una maratona benefica della città. Si tratta del messaggio di un imprenditore che, agitatissimo le chiede aiuto.

Anticipazioni Ritorno in Paradiso, seconda puntata 10 gennaio 2025/ Mackenzie e il bicchiere avvelenato

L’uomo teme che molte vite durante la maratona siano in pericolo e subito dopo si sente male perdendo la vita. Dopo il decesso la squadra di Dolphin Cove si attiva immediatamente per capire cosa sia successo davvero a Curtis Faleafar e perchè fosse preoccupato per la vita di tutti gli altri. Mackenzie Clarke inizia dunque a indagare e fa sentire l’ultimo messaggio che le è arrivato da Curtis a Colin Cartwright. Con loro c’è anche Glenn, che ricordiamo essere stato il suo fidanzato e quasi-marito prima che lei lo lasciasse all’altare.

Anticipazioni Ritorno in Paradiso, Mackenzie Clarke sospetta l’avvelenamento di Curtis

Continuiamo con le anticipazioni di Ritorno in Paradiso per la prossima puntata di stasera 10 gennaio 2025. Dopo che Mackenzie Clarke ha fatto ascoltare il messaggio di Curtis agli altri detective, si ipotizza che l’uomo sia morto per una malattia non diagnosticata al cuore. Ma questo non convince e Mackenzie Clarke ha un’altra teoria: è sicura che sia stato un avvelenamento dopo aver trovato un bigliettino nella tasca dell’uomo. Così la detective inizia ad interrogare le persone intorno alla vita del maratoneta, come la sua fidanzata. Quest’ultima spiega di averlo visto mentre beveva da un bicchiere di un punto di ristoro provvisorio.

Questo fa subito alzare i sospetti a Mackenzie Clarke che inizia ad indagare su un possibile avvelenamento e sorgono una serie di domande: l’omicida voleva puntare proprio su Curtis o su una serie di persone a caso? E soprattutto, perchè Curtis è stato ucciso? La puntata di stasera di Ritorno in Paradiso va in onda su Rai 2 a partire dalle 21.20 con un secondo episodio da non perdere. La serie è uno spin off di Delitti in Paradiso e sarà divisa in sei episodi che racconteranno le vicende di Mackenzie forzata a tornare in Australia per una sospensione dal suo lavoro.