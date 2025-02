Anticipazioni Rocco Schiavone 6, prossima puntata del 26 febbraio 2025: drammatico caso di pedofilia per il vicequestore

Le anticipazioni Rocco Schiavone 6 svelano che nella prossima puntata della fiction di Rai2 con protagonista Marco Giallini il vicequestore avrà a che fare con un caso molto complesso e drammatico. Non è un periodo per nulla facile per il protagonista che dopo aver scoperto la verità sulla morte della moglie Marina ed il tradimento dell’amico Sebastiano deciderà di restare ad Aosta e buttarsi a capofitto sul lavoro, sui nuovi casi da risolvere e indagini da seguire. E nella seconda puntata che andrà in onda il 26 febbraio 2025 avrà a che fare con un caso di pedofilia.

Scendendo nel dettaglio, infatti, dalle anticipazioni Rocco Schiavone 6 della 2a puntata si scopre che il titolo dell’episodio sarà Ossa Loquuntur e ruoterà attorno al ritrovamento di ossa umane in un bosco. Schiavone verrà informato e immediatamente si attiveranno le indagini. Ad una certo punto ci sarà una scoperta drammatica e sconvolgente: quelle ossa appartengono ad un bambino e persino l’agente Pierron sarà profondamente scosso dalla scoperta. Dagli spoiler si scopre che le indagini si concentreranno su una rete di pedofili che opera online.

Rocco Schiavone 6 anticipazioni, 2a puntata 26 febbraio 2025: tensioni tra Rocco e Italo

Le anticipazioni Rocco Schiavone 6 rivelano poi che il vicequestore e tutta la sua squadra indagando sul giro di pedofili riusciranno a scoprire che si tratta di una rete che circola nel dark web tuttavia sarà molto difficile decifrarle anche se ciò si rivelerà essenziale per trovare i colpevoli e per questo Schiavone non si arrenderà facilmente. Nel frattempo continuerà ad esserci dei problemi non solo sul lavoro ma anche nella vita personale dei protagonisti. Infatti continueranno le tensioni tra Rocco e Italo, quest’ultimo sempre più schiavo del gioco d’azzardo che non solo ha mentito al vicequestore ma rischia di compromettersi sul lavoro. E poi ancora spazio avrà il ‘fantasma’ di Marina presenza costante nella vita del protagonista. L’appuntamento con la 2a puntata di Rocco Schiavone 6 è per mercoledì 26 febbraio 2025 sempre in prima serata su Rai2 ed è possibile seguirlo anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.