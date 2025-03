Anticipazioni Rocco Schiavone 6, che fine Italo Pierron? Colpo di scena nell’ultima puntata

Si sta per concludere anche questo giro di puntate di Rocco Schiavone 6, il vicequestore interpretato da Marco Giallini e nato dai romanzi di Antonio Manzini. Durante tutte queste stagioni, come anche nei romanzi, il personaggio che più di tutti ha subito una metamorfosi è Italo Pierron (Ernesto D’Argenio). Il giovane poliziotto nelle prime stagioni era ligio al dovere ed ha sempre nutrito un senso di profonda ammirazione nei confronti del vicequestore ma nelle ultime due il loro rapporto si è deteriorato. C’è stata una netta inversione di rotta soprattutto perché Italo è finito vittima del gioco d’azzardo.

Anticipazioni Rocco Schiavone, puntata 12 marzo 2025/ Rocco vola in Sudamerica per un'importante ricerca

E dalle anticipazioni Rocco Schiavone 6 si scopre che nell’ultima puntata ci sarà un clamoroso colpo di scena: Italo Pierron si metterà in guai seri a causa della sua ludopatia. Senza sbilanciarsi troppo negli spoiler, invece, l’attore che lo impersona Ernesto D’Argenio in un’intervista concessa a La voce dello schermo ha tratteggiato meglio il suo personaggio che viene definito ‘cattivo’, ‘irascibile’, ‘acido’, mentre in realtà è semplicemente una persona che ha un problema. È un personaggio davvero complesso un ragazzo che aveva una vita equilibrata e tranquilla tra le montagne, tutto l’arrivo di Schiavone e del suo destreggiarsi al limite tra la legalità e l’illegalità lo destabilizza e lo farà cadere in un pozzo dal quale non è detto che, un’anima così fragile come la sua, riesca a trovare un appiglio.

Anticipazioni Rocco Schiavone 6, puntata 5 marzo/ Carolina fa ritorno ad Aosta

Perché Rocco Schiavone e Italo hanno litigato? “Rocco non lo ha aiutato” parla Ernesto D’Argenio

La ludopatia e il gioco d’azzardo sono anche il motivo principale del perché hanno litigato Rocco Schiavone 6 e Italo. Il Vicequestore, infatti, lo ha aiutato nel peggior modo in cui è possibile aiutare un ludopatico: dandogli dei soldi per pagare dei debiti o mandando qualcuno ad aiutarlo. Durante l’intervista al magazine sopramenzionato, infatti, Ernesto D’Argenio ha rivelato: “Se vuoi veramente bene a qualcuno bisogna risolvere il problema alla radice. Rocco è un personaggio un po’ dannato, con il proprio fascino e come se si bastasse da solo. Ha risolto il problema alla superficie.” E sul gran finale ha fornito delle anticipazioni Rocco Schiavone 6: “Vede bene la complessità dei rapporti, anche se assistiamo a questa manifestazione dirompente e sgradevole di Italo, ma perché è proprio tipica di chi vive questi problemi.”