Torna una delle fiction più seguite degli ultimi anni; Rocco Schiavone 6, con la prima puntata, è pronta ad esordire questa sera – 19 febbraio 2025 – su Rai Due. Nuove dinamiche tutte da vivere e originali intrecci per la trama che si appresta ad essere magnetica al pari dei capitoli precedenti. Tensioni, colpi di scena e momenti di riflessione; c’è tutto nel primo appuntamento e scopriamo quindi i dettagli con le anticipazioni Rocco Schiavone 6 per la prima puntata di questa sera, 19 febbraio 2025.

Le anticipazioni Rocco Schiavone 6 per la prima puntata – in onda questa sera, 19 febbraio 2025 – partono dall’episodio intitolato ‘La ruzzica de li porci’. Il protagonista sarà subito alle prese con una circostanza piuttosto controversa e saranno solo le sue abilità le armi su cui fare affidamento. Una morte improvvisa di un giovane; una rovinosa caduta in una zona desolata dall’alto di un burrone nel bel mezzo delle montagne. Tutto lascia intendere che si tratti di un incidente ma Rocco Schiavone vuole vederci chiaro e dà avvio alle indagini.

Un ritorno ‘amaro’ per il vicequestore… Anticipazioni Rocco Schiavone 6, prima puntata 19 febbraio 2025

Fin dai primi momenti, osservando le tracce e gli indizi, Rocco Schiavone nota qualcosa che sembra non quadrare; nel frattempo, una situazione parallela attira l’attenzione del protagonista. Il vicequestore di Roma è prossimo alla partenza per testimoniare sul caso Mastrodomenico e i pensieri del protagonista sono particolarmente intensi.

Stando alle anticipazioni Rocco Schiavone 6 – prima puntata, 19 febbraio 2025 – il rientro a Roma del protagonista avrà un sapore piuttosto nostalgico ma non con accezione positiva. Il passato che torna, le questioni legate al caso Baiocchi; tutto genera dei turbamenti che necessitano risposte il prima possibile. Proprio nel giorno di Carnevale qualcosa di inaspettato catturerà l’attenzione di Rocco Schiavone e gli effetti potrebbero sorprendere gli appassionati.

Rocco Schiavone 6, dove e quando vedere la prima puntata

Ultimate le anticipazioni de Rocco Schiavone 6, scopriamo dove e quando è possibile vedere la prima puntata del sesto capitolo. La nuova trama con protagonista il vicequestore andrà in onda questa sera – 19 febbraio 2025 – su Rai Due; come sempre, disponibile anche i servizi streaming e on demand attraverso la piattaforma RaiPlay.