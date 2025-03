Anticipazioni Rocco Schiavone 6, cosa accadrà nella puntata di oggi

Nuovo appuntamento su Rai2 con la fortunata fiction di Marco Giallini, Rocco Schiavone 6, che questa sera riunirà davanti al piccolo schermo una larga fetta di telespettatori, pronti a seguire con passione le vicende del noto ispettore dai modi bruschi, ma allo stesso tempo efficaci.

Scopriamo cosa prevedono le anticipazioni Rocco Schiavone di questa sera, con una puntata che si preannuncia piena di colpi di scena, il vicequestore di Aosta manderà avanti l’indagine sull’assassino del piccolo Mirko Sensini, le cui ossa sono state trovate nel bosco circa sei anni dopo la sua morte. È un caso molto delicato, intricato e non semplice da risolvere. Ma il personaggio interpretato da Marco Giallini e la sua squadra riusciranno a mettere insieme i pezzi del puzzle tentando di indagare su una rete di pedofili, una pista che potrebbe portare a delle risposte secondo le anticipazioni della puntata odierna di Rocco Schiavone 6.

Anticipazioni Rocco Schiavone 6, il ritorno di Carolina

Tra intrighi e questioni da risolvere, le anticipazioni Rocco Schiavone 6 ci rivelano anche che la puntata di questa sera della fiction con protagonista Marco Giallini faranno luce sul ritorno di Carolina Rispoli, che rivedremo ad Aosta dove sarà chiamata a lavorare.

Nella Capitale ritroveremo anche Furio, che scopre che Sebastiano è scappato in Argentina, a Buenos Aires. Riguardo all’omicidio di Mirko invece, si arriverà a delle importanti scoperte analizzando le ossa del cadavere, Schiavone decide di indagare sulla figura di un uomo che potrebbe aver giocato un ruolo centrale nell’omicidio, peccato che l’indagato venga ritrovato morto, con il corpo in putrefazione già da qualche giorno e addosso al cadavere viene trovata anche una lettera. Le anticipazioni di Rocco Schiavone prevedono anche un confronto tra il personaggio di Marco Giallini e Carolina, con l’uomo che chiederà spiegazione sul ritorno della donna in quel di Aosta.

