Inchieste scandite da misteri irrisolti, scoperte sconvolgenti che scuotono i protagonisti: questo e tanto altro nelle anticipazioni Rocco Schiavone 6 in vista della seconda puntata. Questa sera, 26 febbraio 2025, un nuovo episodio sarà caratterizzato da emozioni intense per un nuovo caso che sollecita non poco l’attenzione del protagonista, interpretato da Marco Giallini. Ma dove eravamo rimasti? Il vicequestore era prossimo alla partenza per Roma per il caso Mastrodomenico ma, il ritorno di un passato ingombrante, aveva generato non pochi dissidi nell’animo del protagonista.

Rocco Schiavone 6, anticipazioni prossima puntata 5 marzo 2025/ Trovato l’assassino di Mirko!

Stando alle anticipazioni Rocco Schiavone 6 – per la seconda puntata in onda questa sera, 26 febbraio 2025 – un nuovo caso sarà sottoposto al vicequestore e fin da subito la questione sembrerà più ostica del previsto. Nei pressi della città, precisamente in una zona boschiva, desta particolare attenzione il ritrovamento di ossa umane; sensazioni di sconcerto toccheranno i protagonisti quando l’esito degli esami renderà chiara la natura dei resti, ovvero di un bambino. L’intera squadra, per via della sconvolgente scoperta, dimostrerà grande empatia per il caso e la massima determinazione per fare chiarezza sulla vicenda.

Anticipazioni My Home My Destiny, 27 febbraio 2025/ Sakine scioccata per Gulbin, Cemile torna da Nuh

Un presunto caso di pedofilia e un presagio… Anticipazioni Rocco Schiavone 6, seconda puntata 26 febbraio 2025

Dopo una serie di controlli incrociati emerge la verità; i resti del bambino ritrovati nel bosco dalla squadra del vicequestore sono di Mirko Sensini: da circa sei anni i genitori lottavano tra dolore e speranza dopo la sparizione e, a tragica notizia, devasta l’anima di entrambi. Chi ha ucciso il piccolo Mirko? Perchè da Ivrea i suoi resti sono stati ritrovati proprio in quel bosco? Una serie di domande alle quali il protagonista vuole assolutamente trovare risposta.

Stando alle anticipazioni Rocco Schiavone 6 – seconda puntata in onda questa sera, 26 febbraio 2025 – le indagini sul caso di Mirko Sensini saranno tutt’altro che facili da dirimere. Più aspetti mettono a dura prova le abilità della squadra; in primis, la distanza temporale dei fatti in essere. 6 anni sono tanti per riuscire a ricostruire tutto in poco tempo ma sarà il protagonista a scovare un retroscena ancor più sconcertante: potrebbe trattarsi di un caso di pedofilia. Nel frattempo, altre grane per Pierron: arrestato con l’accusa di gioco d’azzardo.

Anticipazioni Tradimento, 27 febbraio 2025/ Oyku finisce in ospedale, il piano di Guzide per farla uscire

Rocco Schiavone 6, dove e quando vedere la seconda puntata

Dopo le anticipazioni Rocco Schiavone 6, scopriamo dove e quando vedere la seconda puntata della serie tv. L’appuntamento è ancora in prima serata su Rai Due, oggi 26 febbraio 2025; come sempre, l’episodio è disponibile anche in streaming e tramite il servizio on demand utilizzando l’app RaiPlay.