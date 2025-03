Un successo incredibile per questa sesta stagione, picchi importanti di share segno del grande affetto e coinvolgimento dei telespettatori; le anticipazioni Rocco Schiavone 6 promettono grande entusiasmo anche per il finale di stagione. Questa sera – 12 marzo 2025 – ultima puntata della serie tv che vedrà i protagonisti, in particolare il vicequestore, costretti a volare verso il Sudamerica per aiutare Furio alla ricerca di Sebastiano.

Una terribile notizia scuote il protagonista fin dagli esordi; le anticipazioni Rocco Schiavone 6 per l’ultima puntata di questa sera – 12 marzo 2025 – partono proprio da dove ci eravamo lasciati ovvero con la partenza di Furio. Non arrivano più notizie dall’Argentina e la situazione mette a dura prova l’apprensione di Rocco e Brizio. La ricerca di Sebastiano potrebbe aver avuto un intoppo imprevisto e i due non se la sentono di temporeggiare ancora; si parte per l’Argentina per scoprire cosa c’è alla base della sparizione dell’amico.

Nessuna traccia di Furio, ma la svolta… Anticipazioni Rocco Schiavone 6, ultima puntata 12 marzo 2025

Chiaramente, c’è subito un problema per Rocco Schiavone e il collega; ricostruire i passi fatti da Furio e soprattutto qual era la sua ultima destinazione. Trovandosi ignari di qualsivoglia spunto, la situazione sarà spiazzante e contorta. Nel frattempo però, mentre i due sembrano navigare nell’ombra, arriva una svolta: l’amico è stato avvistato in Messico.

Le anticipazioni Rocco Schiavone 6 – per l’ultima puntata di questa sera, 12 marzo 2025 – proseguono con il ricongiungimento di Rocco, Brizio e Furio; i tre non sono mai stati così felici di rivedersi ma il lieto momento passa subito in secondo piano per un obiettivo comune, ritrovare Sebastiano. Insieme decidono di setacciare ancora la zona ma, un insieme di indizi e sensazioni, porteranno i 3 verso un’unica possibile destinazione: il Costa Rica. E’ proprio qui che si nasconde Sebastiano?

Rocco Schiavone 6, dove e quando vedere l’ultima puntata

Concluse le entusiasmanti anticipazioni Rocco Schiavone 6 non potevano mancare le indicazioni su dove e quando vedere l’ultima puntata. Da segnare in rosso l’appuntamento di questa sera, su Rai Due – 12 marzo 2025 – con gli ultimi due episodi del sesto capitolo. Come sempre, il finale di stagione sarà visibile anche in streaming e con il servizio on demand attraverso la piattaforma ufficiale Raiplay.