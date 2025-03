Anticipazioni Rocco Schiavone 7, Claudia Vismara: “Cambieranno gli equilibri tra Rocco e Caterina”

Sta andando in onda l’ultima puntata di Rocco Schiavone 6 e dalle anticipazioni si scopre che ci sarà un colpo di scena spiazzante che avrà a che a fare con Sebastiano, l’amico di una vita del vicequestore che lo ha tradito fino a causare, involontariamente, la morte di Marina (moglie di Schiavone appunto). Nel corso di queste puntate Rocco è andato alla ricerca dell’ex amico traditore andando fino in Argentina per cercarlo e proprio a Buenos Aires scoprirà una verità sconcertante. Nella fiction di Rai1, tuttavia, i personaggi sono tanti e mai nessuno e completamente buono o cattivo, bianco e nero si fondono proprio come avviene nei romanzi di Antonio Manzini da cui è tratta. Ed in attesa di scoprire con certezza se Rocco Schiavone 7 si farà è già possibile seguendo i romanzi fornire delle anticipazioni.

Innanzitutto, in una recente intervista rilasciata a DiLei.it è proprio l’attrice Claudia Vismara che ha fornito delle anticipazioni Rocco Schiavone 7 sbilanciandosi sul rapporto complesso e tormentato tra il vicequestore e la poliziotta Caterina Rispoli: “Per gli sviluppi veri e propri del loro rapporto, bisognerà attendere la stagione successiva perché sono soprattutto negli ultimi due romanzi di Antonio Manzini che si delinea il rapporto tra Caterina e Rocco.” E poi ancora ha aggiunto: “Tuttavia, tra i due c’è sempre stato un legame profondo e, anche se lei non lavora più nella sua squadra, il loro rapporto continua a svilupparsi, ma appunto gli equilibri sono cambiati.”

Anticipazioni Rocco Schiavone 7, Marco Giallini confessa: “Legatissimo al mio personaggio”

Le parole dell’attrice Claudia Vismara non lasciano spazio a dubbi, non solo è quasi certo che Rocco Schiavone 7 si farà, ma ha anche fornito delle interessanti anticipazioni Rocco Schiavone 7 soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra il vicequestore e la poliziotta. E del resto anche l’attore romano che da il volto al protagonista, in una recente intervista su Vanity Fair ha confessato di essere molto legato al suo personaggio, disilluso, duro, cinico, sempre più lontano persino dal fantasma della moglie Marina: “È l’unica serie in cui ho recitato per tanti anni (dal 2016 ndr). Era il mio sogno da ragazzo interpretare il ciancicato maledetto in una sorta di polar francese.” Ed in effetti ormai Schiavone, anche con le sue polemiche, è un personaggio iconico e riconoscibilissimo e dunque è certo e scontato che ci sarà la settima stagione anche se manca ancora l’ufficialità.