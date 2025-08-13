Anticipazioni Rocco Schiavone 7, Marco Giallini svela: "Tutto pronto per la nuova stagione. Ecco perché mi piace il mio personaggio"

Anticipazioni Rocco Schiavone 7, Marco Giallini svela: "Proprio contento che tornerà!"

Oggi, mercoledì 13 agosto 2025 in prima serata su Rai2 andrà in onda l’ultima puntata di Rocco Schiavone 7. La fiction è tratta dai romanzi di Antonio Manzini e racconta le vicissitudini di un vicequestore romano, trasteverino per l’esattezza, trapiantato ad Aosta che agisce sia nel lavoro che nella vita privata sul filo tra la legalità e la criminalità. A dare volto, voce e soprattutto anima al personaggio è l’attore Marco Giallini che raggiunto da Tv Sorrisi e Canzoni al Festival di Benevento conferma ufficialmente quanto era già nell’aria da un po’: Rocco Schiavone 7 si farà!

E non è tutto l’attore romano ha anche svelato delle piccole anticipazioni Rocco Schiavone 7. “Tornerà… e ne sono proprio contento!” ha ammesso l’attore che poco dopo ha aggiunto che qualche piccolo spoiler. Ritroveremo il vicequestore alle prese con dubbi etici e morali ma soprattutto con il ricordo della moglie che non c’è più Marina interpretata nelle prime stagioni da Isabella Ragonese e nelle successive da Miriam Dalmazio, e non è tutto nelle scorse settimane anche l’attrice Valerio Solarino, interprete della misteriosa giornalista Sandra Buccellato aveva lasciato intendere che anche il suo personaggio sarebbe tornato nella nuova stagione.

Rocco Schiavone 7, Marco Giallini confessa: “Ecco cosa mi piace del mio personaggio”

Anticipazioni Rocco Schiavone 7 a parte, Marco Giallini durante l’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni ha confessato di essere molto legato al suo personaggio, e per un motivo ben preciso: è molto simile a lui: “Con lui condivido una vita piena di vicissitudini. Nei salotti, nei posti “bene”, Rocco si sente sempre un po’ a disagio, e così pure io. Il fatto è che entrambi veniamo dalla strada. A Rocco le persone piace guardarle in faccia come succede in piazza, nei bar; non su uno schermo o su un “social”. Anche io sono così. E poi la sua malinconia è anche la mia. Diciamolo, è la malinconia delle persone intelligenti…”

