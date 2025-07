Anticipazioni Sarabanda Celebrity di oggi 6 luglio 2025: Enrico Papi torna in azione, ospiti Tatangelo, Miccio e Colombari

Si rinnova l’appuntamento su Italia 1 con Sarabanda Celebrity, il programma musicale affidato a Enrico Papi e che sta portando una ventata di freschezza e di canzoni ai telespettatori Mediaset che non vedevano l’ora di riabbracciare il format. E quest’edizione con protagonisti i vip sta riscuotendo un discreto successo, la puntata di questa sera domenica 6 luglio prevede grandi ospiti come Anna Tatangelo, Mauro Repetto, Martina Colombari, Nancy Brilli, Enzo Miccio e Alvin, in una gara che vedrà opposta la fazione maschile a quella femminile. Si riaprirà dunque la curiosa e intrigante sfida tra ricordi musicali, canzoni, hit di una volta, largo spazio alla musica e all’amarcord con i personaggi del mondo dello spettacolo. Come in ogni puntata l’obiettivo di tutti i concorrenti chiamati in studio sarà quello di accumulare jolly e punti per arrivare al 7X30 finale nelle migliori condizioni possibili.

Anticipazioni Sarabanda Celebrity, la rivincita di Enrico Papi

Ancora una volta Enrico Papi ha deciso di riprovarci con il suo suo Sarabanda Celebrity, il programma che in passato ha vissuto un’epoca d’oro sul piccolo schermo. Per il conduttore romano è ora tempo di godersi questa nuova pagina della sua carriera, il format adorando da vip sta regalando risate e un po’ di sana spensieratezza in questa fase mondiale così complicata e colma di tensioni.

“Ci fanno ricordare tanta buona musica e rallegrano le serate”, “Finalmente un bel programma leggero e spensierato” si legge tra i commenti circolati via social dopo le recenti puntate di Sarabanda Celebrity. E oggi domenica 6 luglio sarà tempo di un nuovo appuntamento, sicuramente godibile come i precedenti.