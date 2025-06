Anticipazioni Sarabanda Celebrity, stasera 1 giugno 2025: un format tutto Vip!

Sarabanda Celebrity sta per iniziare! Oggi, domenica 1 giugno arriva la seconda puntata dello show condotto da Enrico Papi, che negli anni ’90 ha portato al successo il talent musicale su Italia 1. Il conduttore presenterà otto concorrenti, tutti personaggi famosi che si sfideranno in un gioco totalmente rinnovato per stare al passo coi tempi. I vip verranno divisi in due squadre e dovranno sfidarsi in prove di memoria, aneddoti, giochi inediti per arrivare alla fine al 7X30. Data la grande curiosità dei telespettatori, passiamo subito a scoprire tutte le anticipazioni Sarabanda Celebrity e cosa ci spetta in questa divertente serata.

Italia 1 sta per ospitare la seconda puntata del music game più amato del nostro Paese, un mix tra innovazione e tradizione per un risultato che a quanto pare sta piacendo molto. Dietro a tutto ciò, Roberto Cenci, regista che ha voluto provare ad aggiungere un po’ di carattere al format senza però stravolgere troppo i connotati. La grande novità di questa edizione è quella di vedere tanti ospiti vip sfoggiare tutta la loro cultura musicale. Saranno in grado di superare tutte le prove?

Anticipazioni Sarabanda Celebrity, stasera 1 giugno 2025: gli ospiti della serata

Veniamo ora alla parte più ‘croccante’ riguardo alle anticipazioni Sarabanda Celebrity di stasera, domenica 1 giugno 2025, nonchè gli ospiti della serata. In questa seconda puntata troveremo ben quattro donne per il team delle donne: Iva Zanicchi, Nina Zilli, Anna Tatangelo e Rebecca Staffelli, mentre per la squadra maschile troveremo Alvin, Pierdavide Carone, Max Giusti e Fausto Leali. Come si svolge il gioco? Le regole sono semplicissime, con prove decisamente divertenti.

Lo scopo dei vipponi sarà quello di accumulare tanti jolly e tanti punti per affrontare l’ultimo gioco di Sarabanda Celebrity, nonchè la famosa prova in cui si devono indovinare 7 canzoni in soli 30 secondi, un rush finale da brivido che tiene incollati gli spettatori alla tv. Tra i giochi più famosi ci sono anche ‘Il Cantante Misterioso‘, ‘Il Pentagramma‘, ‘Il Medley‘, “La Playlist‘, ‘L’Asta Musicale‘, ‘La Canzone Sbagliata‘. Sarabanda Celebrity è partita col botto con un ottimo 8,3% di share durante la prima puntata di settimana scorsa. Il programma va in onda a partire dalle 21.20 su Italia 1 ma sarà visibile anche su Mediaset Infinity in streaming.