Anticipazioni seconda puntata Vanina – Un vicequestore a Catania/ Un cadavere dal passato

Secondo le anticipazioni della seconda puntata di “Vanina – Un vicequestore a Catania”, che va in onda il 3 aprile su Canale 5, la poliziotta, interpretata da Giusy Buscemi, si ritrova ad indagare sul ritrovamento di un cadavere che risale a cinquant’anni prima: risulta essere quello di Maria Cutò, una prostituta la cui morte sembrava essere stata dimenticata dal tempo. La donna sarebbe dovuta fuggire insieme a Gaetano: i due sembrano essere stati presumibilmente uccisi dalla mafia. Il caso riapre nuove ferite per il vicequestore che ha perso il papà proprio per mano della mafia molti anni prima.

Intanto anche la vita privata di Vanina sembra pronta ad essere sconvolta: l’incontro con Manfredi, un affascinante e romantico pediatra, non la lascia infatti indifferente. Tra i due c’è una simpatia evidente e proprio il carattere e gli atteggiamenti del medico la fanno vacillare, portandola a credere che forse sia arrivato il momento di riaprire il suo cuore, che sembra essere chiuso ormai da tempo all’amore.

Anticipazioni seconda puntata Vanina – Un vicequestore a Catania: sviluppi con Manfredi?

La vita di Vanina, protagonista della nuova serie tv di Canale 5, è stata profondamente segnata dalla morte del padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, ucciso da un commando mafioso quando lei aveva appena quattordici anni. Da quel momento il suo unico obiettivo è stato quello di vendicare la morte del padre, trovando i colpevoli della sua uccisione. Dopo una brillante carriera nell’Antimafia di Palermo, la poliziotta è “scappata” da Palermo, approdando a Catania. Qui collabora con la sua nuova squadra, con la quale sembra avere un ottimo feeling.

Nella prima puntata della serie, Vanina, vicequestore di Catania, incontra Manfredi, un pediatra romantico, simpatico e divertente, che fin da subito la attrae. In questa seconda puntata ci saranno sviluppi nel rapporto della bella poliziotta con l’affascinante medico? Lo scopriremo solamente il 3 aprile su Canale 5, in prima serata.











