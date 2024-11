Nuovi colpi di scena in vista in Segreti di famiglia, l’amatissima soap opera turca in onda da lunedì a venerdì alle 14.10 su Canale 5, le anticipazioni di giovedì 14 novembre 2024 lasceranno tutti a bocca aperta. Dopo un lungo stop la serie è tornata a fare compagnia ai telespettatori e soprattutto a stupirli con le sue intriganti vicende, questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Engin in carcere verrà messo in isolamento, ma riuscirà a comunicare non solo con il suo avvocato ma anche con l’esterno. Nel frattempo Cinar proverà a procurarsi un passaporto falso per fuggire all’estero.

Nella puntata che andrà in onda domani, giovedì 14 novembre 2024, Ceylin sarà furiosa con Metin. Il motivo? Le anticipazioni di Segreti di famiglia fanno sapere che scoprirà che il padre è rimasto per ben sei anni in prigione nonostante fosse innocente. L’avvocato si scaglierà contro il capo della squadra omicidi per aver incastrato Zafer, lui si scuserà con lei ma le sue parole non serviranno a placare la sua rabbia.

Segreti di famiglia, anticipazioni 14 novembre 2024: Ceylin furiosa anche con Ilgaz

Le anticipazioni di Segreti di famiglia rivelano altre interessanti novità in merito all’episodio di giovedì 14 novembre 2024. Cos’altro succederà? Ceylin si arrabbierà moltissimo anche con Ilgaz perché sapeva tutta la verità su suo padre ma è rimasto in silenzio per proteggere il suo amico. Il procuratore proverà a giustificarsi dicendo che se non le ha detto nulla è solo perché la ama e aveva paura di perderla.

Nella puntata che andrà in onda domani su Canale 5 Eren proverà a calmare Ceylin cercando di farle capire perché Metin ha agito in quel modo e perché Ilgaz è rimasto in silenzio, le sue parole però non serviranno a nulla. Dopo aver scoperto la verità l’avvocatessa vuole solo vendicarsi. Cosa accadrà nei prossimi episodi di Segreti di famiglia? Al momento le anticipazioni non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere per saperne di più.

