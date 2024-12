Anticipazioni Segreti di famiglia, puntata di giovedì 19 dicembre 2024: Ceylin in carcere

Nella prossima puntata di Segreti di famiglia la situazione di Ceylin sarà sempre più complicata. Le anticipazioni, infatti, svelano che sarà la principale sospettata della morte di Engin. Andando con ordine, nelle scorse puntate la giovane è stata ritrovata in un bosco in stato di choc e con una forte ferita alla testa, Ilgaz l’ha portata in ospedale e nel frattempo Eren ha continuato a cercare tracce di Engin, prima ha ritrovato l’auto con il quale è fuggito e poi proprio nelle vicinanze è stato ritrovato un cadavere che si scoprirà essere proprio Engin.

Le anticipazioni Segreti di famiglia della puntata del 19 dicembre 2024svelano che la morte di Engin stravolgerà la vita di Ceylin e Ilgaz. Vicino al corpo senza vita di Engin verrà trovato anche un orologio da polso da donna ed un cellullare con gli auricolari che si scoprirà essere dell’avvocata. A questo punto Eren non potrà fare altro che arrestarla. Ceylin finirà in carcere con l’accusa di aver ucciso Engin. Al suo fiano ed a credere fermamente nella sua innocenza ci sarà Ilgaz che assumerà la sua difesa e cercherà di fare tutto per scoprire cos’è successo quella notte.

Segreti di famiglia anticipazioni prossima puntata 19 dicembre 2024: chi ha ucciso Engin?

Le anticipazioni Segreti di famiglia svelano che nel prossimo episodio Ilgaz cercherà di capire chi ha ucciso Engin, essendo convinto della innocenza della donna. La situazione però si dimostrerà sin da subito più complicata del previsto. Negli oggetti di Ceylin ritrovati attorno al cadavere ci sono solo le sue impronte digitali e la giovane, che è stata ritrovata in stato confusionale, non ricorderà assolutamente nulla di quello che è successo. E come se non bastasse una pesante e infamante accusa piomberà addosso a Ilgaz: chi ha ucciso Engin? La verità verrò fuori? Per saperlo occorrerà attendere le prossime anticipazioni e nel frattempo seguire le vicende della dizi turca tutti i giovedì in seconda serata su Canale5 a partire dalle 23.30 circa.