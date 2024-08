Segreti di famiglia sospesa: salta la puntata di mercoledì 4 settembre 2024: quando torna in onda?

Nuovo colpo di scena nei palinsesti di Canale5 e nuova batosta per i telespettatori più affezionati di Segreti di famiglia: la puntata di mercoledì 4 settembre 2024 non andrà più in onda. Andando con ordine da settimane si rincorrono le voci che Segreti di famiglia venga sospesa e non ci sia nei palinsesti autunnali Mediaset. Il motivo principale è la mancanza di spazio. Nel daytime con il ritorno in onda di Uomini e Donne e Amici c’è spazio solo per le soap già trasmesse Endless Love, La Promessa e Beautiful mentre The Family verrà trasmessa su Mediaset Infinity e in prime time ci sarà il ritorno in onda La rosa della vendetta e Endless Love oltre che delle altre fiction come i Fratelli Corsaro.

Dunque che fine farà Segreti di famiglia? Sospesa, concellata o tornerà in onda? Al momento non c’è alcuna risposta alla domanda. Il sempre attento sito di DavideMaggio.it, però, ha rivelato nelle scorse ore un’altra drastica scelta: l’ultima puntata di Segreti di famiglia 2024 prevista per mercoledì 4 settembre 2024 non andrà in onda. Si legge: “Era previsto, infatti, un ulteriore appuntamento con la dizi mercoledì 4 settembre. Al suo posto, verrà trasmesso il film, in prima tv, Io e Lulù.” Dunque è caos palinsesti è saltato anche l’ultimo appuntamento previsto con la dizi turca con le vicende del pubblico ministero Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu) e dell’avvocatessa Ceylin Erguvan (Pınar Deniz).

Anticipazioni Segreti di famiglia: dove siamo rimasti e cosa svelano le anticipazioni turche

Di settimana in settimana, il pubblico di Canale5 si è appassionato alla travagliata storia d’amore tra Ilgaz e Ceylan, cominciata nel momento in cui i due hanno dovuto fare fronte comune per indagare sull’omicidio della giovane İnci (Ece Yüksel), sorella di Ceylin. Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia il principale sospettato dell’omicidio è stato Cinar mentre in seguito i sospetti si sono spostati su Engin grazie a dei validi indizi. Tuttavia tra misteri, segreti e colpi di scena la trama si è fatta sempre più avvincente con Engin, astuto e psicopatico che tenderà una trappola a Ilgaz e Ceylin alle prese con la scomparsa del padre Zafer. Padre che in realtà è morto ucciso, involontariamente, da Cinar ma non è chiaro quando i telespettatori di Canale5 potranno vedere questo nuovo risvolto essando Segreti di famiglia sospesa.

Nel frattempo dalle anticipazioni turche di Segreti di famiglia si scopre che ci saranno tantissimi eventi inaspettati e tragiche morti. La più eclatante, che spoileriamo, è la morte di Engin. Il giovane rinchiuso in carcere per l’omicidio di Inci verrà avvelenato: da chi e perché? E poi ancora si scoprirà che cosa nascondono Yekta e Pars e perché il procuratore è tenuto sotto scacco dal cinico avvocato. Spazio avrà nelle trame anche l’amore turbolento e contrastato tra Ilgaz e Ceylin. I due al momento sono ai ferri corti ma riusciranno a superare la crisi e tornare insieme? Ed infine avrà una risposta il mistero su cui si fonda la dizi turca: chi ha ucciso davvero Inci?

Come finisce Segreti di famiglia in Italia? Dove vedere le nuove puntate

Yargi, titolo originale della dizi turca, è composto da tre stagioni per un totale di 95 episodi. Quello in onda domani sera non sarà però il finale della prima stagione di Segreti di famiglia, composta, in Turchia, da 34 episodi di circa due ore. E’ dunque probabile che i telespettatori non si ritrovino di fronte ad una degna chiusura. Non è chiaro al momento neanche che fine farò la fiction di Canale5, quando tornerà in onda e se tornerà in onda e questo nonostante gli ottimi ascolti. L’undicesimo appuntamento, andato in onda domenica 25 agosto, è stato visto da una media di 1.746.000 spettatori con uno share del 15.1%. Numeri in linea con gli altri episodi della serie precedentemente trasmessi e molto alti per la rete.