Anticipazioni La Promessa, settimana 7-13 aprile 2025

Tante saranno le novità e i colpi di scena a La Promessa nella nuova settimana, in onda dal 7 al 13 aprile 2025, i suoi tantissimi fan come al solito non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà. L’amata soap opera spagnola tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni alle 19.39 su Rete 4 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà negli episodi de La Promessa che verranno trasmessi da lunedì 7 a domenica 13 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web, Don Lorenzo dirà a Cruz di aver visto Maria Antonia e Don Alonso che si baciavano ma lei farà finta di nulla. Curro capirà di aver sbagliato a riportare Martina alla tenuta, intanto Ayala avrà un altro piano in mente contro di lei. Quale? La costringerà a scegliere tra il carcere e il convento, Curro vorrà affrontarlo ma Manuel e Don Alonso lo fermeranno, intanto Virtudes avrà paura di non rivedere più il figlio e sarà distrutta. Anche la marchesina sarà disperata e inizierà a pensare che scappare con Curro sia l’unica soluzione. Nel frattempo Lope troverà un modo per impedire a Don Lorenzo di ostacolare la produzione delle marmellate. Quale? Chiederà alle donne del paese di dare una man per evitare di usare la frutta dei marchesi.

Anticipazioni La Promessa, cosa accadrà questa settimana

Nei prossimi episodi de La Promessa Jana parlerà della dichiarazione d’amore di Manuel con Maria, fatta fingendo di rivolgersi alla madre mentre guardava lei. Lope riuscirà a realizzare un’ottima meringa ma quando lui e Vera staranno per assaggiarla verranno interrotti da Santos. Parlando con il fratello Catalina rivelerà di voler cercare Pelayo per risolvere i sentimenti irrisolti che prova nei suoi confronti. Curro avrà un confronto con la sorella, alla quale rivelerà le cose orribili che ha vissuto mentre era in guerra. Nel frattempo Maria noterà degli strani comportamenti da parte di Salvador e ne parlerà con la sua amica, Don Lorenzo invece continuerà a mettere zizzania tra Don Alonso e Cruz. Il conte la spingerà ad indagare in merito al legame nato tra suo marito e Maria Antonia. Intanto il conte Ayala proporrà a Martina di tornare sui suoi passi, le dirà che se accetterà il matrimonio tra lui e sua madre non la costringerà ad andare in convento. Lei però vorrebbe trovare un’altra soluzione che non la obblighi a cedere al suo ricatto, l’ultima cosa che vorrebbe è vedere la madre imparentata con un uomo come lui.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che Manuel e Jana riusciranno finalmente a restare un po’ da soli, lei gli racconterà tutto quello che è successo mentre non c’era, però non riuscirà a confessargli che Pia è ancora viva perché teme che possa finire nei guai. Petra invece consiglierà a Santos di accettare il fatto che Vera non ricambierà mai il suo amore, lui resterà molto sorpreso. Nel frattempo Manuel e Curro rifletteranno sul fatto che Martina forse dovrebbe accettare le nozze della madre con Ayala per risolvere i suoi problemi. Il nuovo parroco non vuole assumere una nuova perpetua, decisione che renderà più difficile la situazione di Virtudes.

Salvador chiede a Maria di sposarlo, Ayala spiazza Martina

Altri inaspettati colpi di scena cattureranno l’attenzione dei telespettatori nei prossimi episodi de La Promessa. Stando alle anticipazioni Salvador chiederà a Maria di sposarlo, però il modo in cui lo farà la turberà non poco dal momento che apparirà molto freddo. Petra minaccerà di smascherare Ayala dicendogli che rivelerà a tutti la verità sul suo avvelenamento. Nel frattempo Pia si troverà ancora nella grotta, però vivere in questo modo sarà sempre più difficile per lei. L’ex cameriera avrà molta paura quando Maria le dirà che Don Gregorio sospetta che sia ancora viva, infatti dovrà trovare una soluzione al più presto, intanto Jana rivelerà la verità su Pia a Manuel. Non appena Don Lorenzo troverà un barattolo di marmellata penserà subito che Lope gli stia nascondendo qualcosa e gli chiederà subito delle spiegazioni.

Jana racconterà a Manuel che hanno simulato la morte di Pia per salvarle la vita. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che Catalina racconterà a Martina di voler cercare Pelayo per poter chiudere definitivamente con il suo passato perché pensa che questo sia l’unico modo per iniziare una nuova vita. Dopo aver riflettuto a lungo Martina accetterà il matrimonio tra Ayala e sua madre, lui però farà una rivelazione che la spiazzerà. Di che si tratta? Le dirà che non è riuscito a perdonarla per ciò che ha fatto, quindi la manderà comunque in convento anche se ha accettato le nozze. Nell’ultimo appuntamento settimanale de La Promessa scoppierà un acceso scontro tra Simona, Candela, Lope e Don Lorenzo in cucina, ma saranno i domestici ad avere la meglio. Riusciranno infatti a proteggere il segreto relativo alla ripresa del business delle marmellate negando ogni loro coinvolgimento. Nel frattempo Don Riccardo metterà Donna Petra in guardia invitandola a stare lontana dal figli. Jana e Manuel invece ricominceranno a parlare del loro futuro, Cruz invece proverà di nuovo a mandare via Maria Antonia dalla tenuta ma lei sarà intenzionata a restare, atteggiamento che complicherà la situazione tra loro.