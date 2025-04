Anticipazioni The Family 2, settimana 7-11 aprile 2025

Al via una nuova settimana di The Family 2, tante saranno le novità e i colpi di scena negli episodi che andranno in onda dal 7 all’11 aprile 2025. L’intera famiglia Soykan è finita sotto inchiesta con l’accusa di riciclaggio di denaro ottenuto con traffici illeciti. In centrale Devin e Aslan si guarderanno intensamente, lei sin dall’inizio ha capito che c’è lui dietro l’arresto. Cihan rivelerà a Ilyas e Serap che si tratta di un piano del fratello, intanto la psicologa durante l’interrogatorio dirà di non sapere nulla, però parlerà dello ‘stipendio per la moglie’ che rifiuta ogni mese. La Polizia farà una perquisizione a casa di Devin, la suocera vuole incastrarla e il marito per salvarla decide di rapirla.

Hulya perderà l’incarico di presidente del consiglio della sua Fondazione, su tutte le furie minaccerà le donne con cui lavorava. A Ibrahim dirà che la colpa di tutto è di Devin ed è per questo che vuole liberarsi di lei. La donna ribadirà anche l’importanza di trovare Tolga prima della Polizia, lui si metterà in contatto con Cihan che si presenterà al loro incontro con gli uomini di Aslan. Ancora ‘prigioniera’ del marito Devin nei prossimi episodi di The Family 2 riuscirà a fuggire, per fermarla però Aslan sparerà alle ruote dell’auto dopodiché le rivelerà cosa ha scoperto, cioè che Serap è la figlia di Ilyas e lei accetterà di restare con lui. Tra marito e moglie scoppierà un litigio, lui è convinto che abbia deciso di lasciarlo per un motivo che non vuole dirgli. Ekrem lo avviserà del fatto che Yagmur è in stato di fermo e che presto la Polizia arresterà anche Devin.

Anticipazioni The Family 2, cosa accadrà questa settimana

Altre interessanti novità terranno tutti con il fiato sospeso nei prossimi episodi di The Family 2. Le anticipazioni fanno sapere che Zeynep dirà alla madre che Tolga le ha detto che lei ha chiesto a Cihan di ucciderlo, lei però negherà. Intanto la madre cercherà di impedirle di portare via i suoi figli perché non vuole che sia lei a crescerli. Aslan preparerà la cena a Devin, lei pensando alla vita che conduceva prima di incontrarlo si lascerà travolgere dalla nostalgia. La psicologa si sentirà chiusa in una cella e non appena il marito la abbraccerà lo colpirà e andrà via.

Mentre Aslan cercherà la moglie nel bosco Cihan sarà sempre più vicino a Serap, lei però lo allontanerà dopo aver avuto dei flash sulla sua infanzia. Quando Soykan riuscirà a trovare Devin le impedirà di fuggire ancora perché ha paura che la Polizia possa trovarla e arrestarla. Nel frattempo Leyla in giardino darà fuoco al ritratto del padre e porterà via i suoi figli mentre saranno tutti distratti. A casa troverà Tolga, che si è intrufolato per rubarle i soldi, tra i due ci sarà una colluttazione ma lei non riuscirà a fermarlo La settimana di The Family 2 si concluderà con un inaspettato colpo di scena, Devin rivelerà ad Aslan che non potrà più avere figli. Lei è convinta che si tratti di un segno relativo al fatto che non devono stare insieme e lo supplicherà di lasciarla andare perché lei non ci riesce.