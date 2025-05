Una nuova settimana con un carico imperdibile di episodi; le anticipazioni settimanali Tradimento mettono in evidenza, per il 18-24 maggio 2025, dei colpi di scena che forse buona parte dei telespettatori non avevano messo in preventivo. Guzide non ha certo perso la determinazione e la necessità di offrire manforte a Ozan alle prese con non poche beghe giudiziarie è la sua priorità. Intanto, arriva il giorno più atteso: il matrimonio tra Yesim e Tarik.

Le anticipazioni settimanali Tradimento, 18-24 maggio 2025, partono proprio dall’ennesima dimostrazione di arguzia di Guzide, spesso anche sfrontata quando si tratta di ottenere qualcosa. La querela ai danni di Ozan è ritirata; non è chiaro in che modo sia riuscita a convincere le autorità, sta di fatto che la sua incursione ha dato gli effetti sperati. Nel frattempo, passa subito ad assistere Yesim nella stesura del contratto matrimoniale data l’incombenza delle nozze con Tarik.

Ozan e Tolga a colloquio; non si parlavano in maniera intensa da tempo e quel momento sembra propiziare delle confessioni personali da parte di entrambi. In particolare è il ragazzo a spiazzare: “Sono ancora innamorato di tua sorella”, chi l’avrebbe mai detto? Nel frattempo, Mualla è ancora alla ricerca di vendetta per suo figlio Behram: l’obiettivo è catturare Ilknur evitando il coinvolgimento di altri.

Anticipazioni settimanali Tradimento, 18-24 maggio 2025: Zelis in trappola, Hakan non è figlio di Guzide!

Le anticipazioni settimanali Tradimento, 18-24 maggio 2025, proseguono con Umit convinto della complicità di Ipek in un incidente che per poco non è costato caro alla sua stessa vita. Sezai fatica a credere alle sue parole ma, per avvalorare la sua tesi, andrà direttamente da Guzide con quelle che a suo dire sarebbero le prove di quanto raccontato.

Il momento catartico è in arrivo: Mualla trova Zelis, proprio mentre mancava poco per la sua partenza per la Grecia. Per un attimo la tentazione di ultimare la sua vendetta ponendo fine alla sua vita la sfiora; tornata alla ragione, deciderà semplicemente di consegnarla alla polizia. Ma questo non è l’unico colpo di scena delle anticipazioni settimanali Tradimento: arriva l’esito del test del Dna, Hakan non è il figlio di Guzide.

Tradimento, dove e quando vedere le prossime puntate in tv e diretta streaming

Una nuova settimana in compagnia delle emozioni incalzanti e sorprendenti di Tradimento; le prossime puntate saranno come sempre disponibili anche in diretta streaming mediante la piattaforma ufficiale Mediaset Infinity. In tv la messa in onda è come sempre dal lunedì al venerdì alle 14.10 ed eccezionalmente in prima serata il venerdì e la domenica.