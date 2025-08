Anticipazioni Simon Coleman 2: quando in onda, quante puntate sono e quando e come finisce: location ed è una storia vera? A chi si ispira

Anticipazioni Simon Coleman 2 puntata 5 agosto 2025: quando in onda, numero puntate e come finisce

Dopo una serie di slittamenti e rinvii dovuti principalmente alla programmazione di Canale 5 che ha visto la discesa in campo della maratona di Temptation Island 2025, questa sera martedì 5 agosto 2025 va in onda Simon Coleman 2, quando puntate sono? La seconda stagione della serie tv francese trasmessa da Rai 1 conta sei episodi divisi in tre puntate, la prima andrà in onda questa sera, la seconda domani mercoledì 6 agosto ed il gran finale martedì 12 agosto 2025 sempre in prima serata. La trama ruota attorno al Capitano di polizia Coleman interpretato dall’attore Jean-Michel Tinivelli che ha deciso di trasferirsi in un piccolo paese di provincia per stare vicino ai suoi nipoti rimasti orfani.

Com'è finito Sissi 3, riassunto prime stagioni e anticipazioni atto finale/ Morte scampata per lei e Franz

Anticipazioni Simon Coleman 2 puntata di oggi, 5 agosto 2025 svelano la trama degli episodi primo e secondo dal titolo rispettivamente Proiettile Vagante e Dolci amori. Nel primo durante una partita di paintball viene trovato un cadavere, si tratta del dirigente di una società e Simon capisce subito che si tratta di una vendetta. Sul privato, invece, il Capitano di polizia deve affrontare una difficile situazione: il nipotino Sam è triste perché non può festeggiare la Festa della Mamma ma lui avrà un idea per rimediare. Nel secondo episodio, invece, al centro delle trame c’è il rapimento e l’omicidio del pasticcere Hugo, mentre Violette presenta alla zio il fidanzato Camille.

Anticipazioni Forbidden fruit, 6 agosto 2025/ Zeynep trova un nuovo lavoro, Yildiz vuole il divorzio

Location Simon Coleman 2: è una storia vera? A chi s’ispira il Capitano di Polizia

Svelate le anticipazioni Simon Coleman 2, non resta che scoprire se Simon Coleman è una storia vera. La fiction non è tratta da una reale vicenda basata su eventi reali ma è una serie televisiva di finzione che mescola elementi investigativi e familiari per raccontare la storia di un poliziotto che cerca di bilanciare il suo lavoro con la sua nuova vita familiare stravolta dalla morte, avvenuta durante un incidente stradale, della sorella e del cognato e dal prendersi cura di conseguenza dei tre nipotini.

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, spoiler drammatici/ Fusun avvelena Reyyan e il figlio muore

Il drastico cambiamento di vita del protagonista è reso evidente anche per quanto riguarda la location Simon Coleman 2. La fiction di Rai 1 è stata girata nel Sud della Francia soprattutto tra Aix-en-Provence e Marsiglia, città che fanno da contrasto alla Capita Parigi dove il detective ha vissuto precedentemente segno anche del suo cambiamento radicale di vita. In particolare, inoltre, una casa di famiglia degli anni 30, nel quartiere Pointe-Rouge di Marsiglia, utilizzata per alcune delle scene più importanti della serie di tre film.