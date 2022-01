Anticipazioni Sissi 2, ci sarà?/ Seconda stagione della serie tv già confermata!

Anticipazioni Sissi 2: seconda stagione confermata

Questa sera, martedì 11 gennaio, su Canale 5 andrà in in onda l’ultima puntata della serie “Sissi”, interpretata da Dominique Devenport e Jannik Schümann. La serie tedesca è stata già rinnovata per una seconda stagione, ancora prima della sua messa in onda. In occasione della prima mondiale al Festival Canneseries, Hauke ​​Bartel – responsabile fiction di RTL – ha annunciato la seconda stagione: “Il nostro obiettivo era quello di far rivivere la storia di Sissi, ma di raccontarla in modo diverso, da una prospettiva moderna. Ecco perché sono molto lieto non solo di celebrare la prima mondiale di ‘Sissi’ qui a Cannes, ma anche di annunciare ora che l’entusiasmante storia dell’imperatrice austriaca avrà una seconda stagione”.

Molto probabilmente in “Sissi 2” le vicende di Sissi e Franz riprenderanno dal finale della prima stagione, ma non è da escludere che possa esserci un salto temporale.

Sissi 2: il mito continua, titolo provvisorio e trama

Sissi, l’imperatrice d’Austria, è una figura che continua ad affascinare il mondo intero dopo il successo dei tre film con l’indimenticabile Romy Schneider. La trama della serie “Sissi” è stata ispirata dal romanzo omonimo scritto a quattro mani da Elena Hell e Robert Krause, che a febbraio sarà pubblicato in Italia dalla casa editrice Sperling & Kupfer. Inoltre anche Netflix sta lavorando a una serie su Elisabetta di Baviera con il titolo provvisorio “The Empress” (traduzione: “L’imperatrice”), in cui la giovane coppia imperiale è interpretata da Devrim Lingnau e Philip Froissant. La serie, in sei episodi, mostrerà luci e ombre, tra fasti e depressione (affronterà anche il tema della sua anoressia), della leggendaria principessa. Le riprese sono già iniziate da qualche settimana, il lancio è previsto nel 2022.

