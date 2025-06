Skam Italia ha ottenuto un incredibile successo su Tim Vision e Netflix e per la prima volta approda sul piccolo schermo da oggi, venerdì 6 giugno 2025 in seconda serata su Rai Due. In ongi stagione la storia viene incentrata su uno dei protagonisti e vengono trattate sempre tempatiche sociali molti importanti. Tra i vari temi la serie pone l’attenzione sull’omosessualità, su alcune patologie, sulle differenze religiose, le relazioni difficili e molto altro ancora.

Stasera andrà in onda il primo episodio della prima stagione di Skam Italia, intitolato ‘Sembri una putt*na’, le anticipazioni rivelano che Giovanni ed Eva stanno insieme e sono stati trasferiti alla sede centrale del liceo dopo che la succursale è stata chiusa. Anche alcuni loro amici hanno cambiato sezione. La ragazza a casa da sola chiederà al fidanzato di raggiungerla, lui però nonostante sia online non risponderà. Quando andrà da lei discuteranno ma faranno subito pace.

Skam Italia 1, anticipazioni 6 giugno 2025: Eva raggiunge Laura alla festa ma resta delusa

Eva chiederà a Giovanni di andare insieme alla festa di Pasqua organizzata dalla scuola, lui all’inizio dirà di noi poi accetterà se lei concederà a Martino di andare al lago insieme a loro. L’amico però gli ricorderà che il giorno della festa ci saranno i quarti di finale di calcetto e la fidanzata si arrabbierà.

Le anticipazioni di Skam Italia fanno sapere che Eva deciderà di andare alla festa di Pasqua dopo aver visto su Facebook la foto della sua ex migliore amica, Laura, andrà lì con l’intenzione di avere un chiarimento con lei. Quest’ultima non avrà nessuna intenzione di ascoltarla, si limiterà solo a dirle che sembra una pu***na.

Eva conosce Eleonora e Silvia, poi va via dalla festa

Ferita dalla sua ex migliore amica Eva non riuscirà a trattenere le lacrime, in quel momento la raggiunge per consolarla una nuova studentessa che ancora non conosce, Eleonora. La ragazza la invita ad andare in bagno per sistemare il trucco e lì trovano un’altra ragazza in lacrime, Silvia.

Eva offre il suo aiuto a Silvia e va a cercare la sua migliore amica, Fede, però capisce male e torna con un ragazzo di nome Federico, intanto la ragazza ha già trovato la sua amica. Un po’ turbata dagli avventimenti della serata Eva deciderà di tornare a casa.