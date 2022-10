ANTICIPAZIONI SOPRAVVISSUTI PUNTATA 17 OTTOBRE/ Luca e Sylvie si riavvicinano

Sopravvissuti, anticipazioni terza puntata 17 ottobre: Luca ritorna sui suoi passi

Sopravvissuti, la nuova serie televisiva di Rai1 con Lino Guanciale, andrà in onda il prossimo lunedì 17 ottobre con il suo terzo, attesissimo episodio. Nell’episodio 5, intitolato Segreti, Luca si mette all’opera nel suo tentativo di ricostruire il proprio nucleo familiare, tornando sui suoi passi e riprendendo in mano la sua vita di sempre.

SOPRAVVISSUTI/ Diretta 10 ottobre e anticipazioni: Anita affronta Marta

Nella seconda puntata, andata in onda questa sera, i rapporti tra Luca e Sylvie si sono rasserenati. Il protagonista si è reso conto di quanto sia stato importante riallacciare i rapporti con la famiglia, a cominciare da un legame di fiducia con la moglie. Sta comprendendo l’importanza della famiglia e degli affetti reali, ancor più dopo la tragedia vissuta. Il tentativo di ripristinare un rapporto con loro è avviato (Agg. Ruben Scalambra).

Anticipazioni Mina settembre 2, terza puntata 16 ottobre/ Gelsomina in crisi

Sopravvissuti, anticipazioni terza puntata 17 ottobre: si teme un contagio sull’Arianna

Sopravvissuti torna in onda su Rai1 con la terza puntata, sempre composta da due episodi. Le anticipazioni del 17 ottobre ci rivelano che nel passato l’Arianna affronterà un possibile contagio, mentre nel presente Anita continua le sue indagini, chiedendosi se ormai si sia ossessionata al caso dei superstiti. Nel particolare, nell’episodio 1×05 dal titolo Segreti, Luca è ancora distante dalla sua famiglia. Ciò che ha visto nella scorsa puntata lo ha lasciato talmente amareggiato che ha deciso di allontanarsi da tutto e da tutti.

THE HANDMAID'S TALE 5/ Dopo l'angoscia, la serie tv mette al centro la rabbia

Eppure l’ex timoniere dell’Arianna avrà dei ripensamenti e capirà di non aver attraversato l’Inferno in mare per rinunciare così facilmente a sua moglie e le sue due figlie. Così, alla fine Luca torna a casa. Intanto, Anita prosegue le sue indagini in solitaria, non senza qualche difficoltà. E di fronte all’ennesima buca, la poliziotta comincia a chiedersi se non si sia lasciata coinvolgere troppo dal caso dei naufraghi, finendo per diventare ossessionata da loro. E quella notte, un colpo di scena: il relitto dell’Arianna torna a Genova. Sull’Arianna, mentre i sopravvissuti devono affrontare il pericolo di un possibile contagio…

Sopravvissuti: Sylvie dà una seconda occasione a Luca

La serata con la terza puntata di Sopravvissuti si conclude con l’episodio 1×06 dal titolo Il cerchio si chiude. Il ritorno del relitto dell’Arianna provoca sensazioni miste tra i superstiti. Trovarsi di fronte quell’imbarcazione che è stata la loro casa per un anno, ma anche fonte dei loro guai e portatrice di ricordi dolori, è emozionante e drammatico per tutti. Ognuno dei superstiti reagisce a modo suo di fronte a ciò che resta dell’Arianna.

Anche Sylvie deve arrendersi di fronte all’evidenza. Nonostante continui ad essere tenuta a distanza da Luca, la donna è intenzionata a dargli una seconda possibilità e provare a capire cos’ha passato suo marito in quell’anno di Inferno. Così, Sylvie decide di salire sulla barca e in quel momento realizza davvero cosa ha provato Luca a bordo di quell’imbarcazione. L’uomo riuscirà finalmente ad aprirsi con la sua famiglia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA