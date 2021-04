Anticipazioni Sotto copertura 3, ci sarà?/ Gli spunti non mancano, ma…

Non si hanno particolari anticipazioni circa l’eventuale nuova stagione di Sotto copertura, la fiction di Rai1 con protagonista Claudio Gioè nei panni del superpoliziotto Michele Romano incaricato di scovare e arrestare i capi clan della mala napoletana. La seconda stagione, in particolare, è incentrata sulle indagini intorno alla latitanza di Michele Zagaria, pericoloso boss dei casalesi che si scopre gestire i traffici dall’interno del suo bunker di casa Ventriglia. Quella di stasera sarà la puntata risolutiva per Romano e gli altri componenti della squadra: nell’ultimo episodio, infatti, i poliziotti riusciranno finalmente ad arrestarlo.

MICHELE ZAGARIA, STORIA VERA SOTTO COPERTURA/ Tre in tutto gli ergastoli ricevuti

Sotto copertura 3 ci sarà? Le anticipazioni

La prima stagione della fiction (sottotitolo: La cattura di Iovine) è andata in onda nel 2015 per un totale di due appuntamenti. La seconda, quella attualmente in replica su Rai1, conta in tutto 8 episodi, ed è stata trasmessa per la prima volta nel 2017. Saltato l’appuntamento del 2019: le prime due stagioni sono state girate a distanza di due anni l’una dall’altra, dunque risulta improbabile che gli sceneggiatori riprendano in mano il progetto. Vero è che la situazione Covid potrebbe aver scoraggiato i produttori a impegnarsi con una terza stagione; già nel 2017, tuttavia, l’ipotesi Sotto copertura 3 appariva poco verosimile. In ogni caso, se si dovesse decidere di portare avanti questa saga, non si dovrebbe lavorare molto di fantasia, visto che gli spunti dati dalle vicende camorristiche sono purtroppo innumerevoli. Tvblog suggerisce che il lavoro degli sceneggiatori potrebbe continuare nel segno di ‘Operazione Spartacus Reset’, che nel 2015 portò all’arresto di 40 membri del Clan Schiavone tra cui Nicola e Carmine, figli del pericoloso boss Francesco Schiavone.

