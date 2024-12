Va in onda stasera, mercoledì 4 dicembre 2024 su Rai 2 alle 21.20, l’ultima puntata di Stucky e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà. Le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere cosa accadrà nel sesto episodio delle serie intitolato ‘A cuore aperto’, tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. L’ispettore Stucky dovrà fare i conti con uno dei casi più difficili della sua carriera, ancora una volta non si lascerà ingannare dalle apparenze.

Stando alle anticipazioni di Stucky nell’ultima puntata in onda stasera, mercoledì 4 dicembre 2024, il talentuoso chirurgo Camilla Masiero verrà trovata senza vita all’interno del suo appartamento e tutti i dettagli faranno credere che sia morta soffocata dal gas. Inizialmente l’ipotesi più plausibile sembrerà quella del suicidio, l’ispettore Stucky però capirà presto che ci sono delle incongruenze nel caso e che la verità sia decisamente più complessa di quanto sembri.

Stucky, anticipazioni 4 dicembre 2024: l’ispettore indaga sulla morte di Camilla e incastra l’assassino

Come al solito l’ispettore Stucky seguirà il suo infallibile istinto e inizierà ad indagare sulla vita della vittima, sui colleghi della giovane donna e sul motivo che le ha fatto interrompere improvvisamente il turno in sala operatoria il giorno che è stata trovata morta. Le anticipazioni di Stucky fanno sapere che nell’ultimo episodio in onda stasera, mercoledì 4 dicembre 2024, verranno a galla degli inquietanti dettagli. Non era da lei lasciare a metà un intervento chirurgico, l’ispettore cercherà infatti di capire se ci fossero delle tensioni con i suoi colleghi in ospedale.

Per risolvere il caso Stucky potrà contare ancora una volta sui suoi più fidati alleati, il medico legale Marina, Secondo, l’oste che gli offre sempre supporto e utili consigli e i poliziotti Landrulli e Guerra. Le anticipazioni di Stucky rivelano che una scioccante rivelazioni farà emergere importanti dettagli in merito al passato di Camilla e la tensione sarà molto alta. Alla fine, però, l’ispettore grazie alla sua intuizione scoprirà la verità sul presunto suicidio e riuscirà ad incastrare l’assassino della vittima.