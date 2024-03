Anticipazioni Studio Battaglia 2/ Seconda puntata 26 marzo 2024: Nina nasconde un segreto che la logora

Studio Battaglia 2, anticipazioni 2^ puntata (26 marzo 2024): Nina nasconde un segreto che la logora

L’attesa è finita e questa sera le avvocate Marina Battaglia e le sue figlia Nina e Anna sono tornate alle prese con nuovi casi legali, ma cosa succederà la prossima settimana? Dalle anticipazioni sulla 2^ puntata di Studio Battaglia 2, in onda martedì 26 marzo 2024 si scopre che al centro delle trame ci sarà Nina (Miriam Dalmazio) che dovrà fare i conti con la sua coscienza mentre Marina sarà alle prese con due casi complicati.

Nel dettaglio nel prossima puntata di Studio Battaglia 2 Nina (Miriam Dalmazio) sarà alle prese con un spinoso segreto che nasconde che la logora e potrebbe spingerla a mettere in discussione tutte le sue scelte. Sente di non poterne parlare con nessuno eccetto Giorgio. E per questo deciderà di raggiungerlo in clinica. L’uomo, infatti, ha avuto un infarto ed è ricoverato in ospedale. Tale segreto rischia di compromettere tutto quello che ha costruito nella vita. Nel frattempo la madre Marina (Lunetta Savino) e la sorella Anna (Barbora Bobulova) dovranno occuparsi di due complesse controversie.

Dalle anticipazione sulla 2^ puntata di Studio Battaglia 2 del 26 marzo 2024 si scopre poi che Marina avrà a che fare con due casi particolarmente difficili. Nel primo un padre intenderà negare l’assegno di mantenimento a un figlio che ha ormai trent’anni. Sarà un modo per affrontare il tema dei figli che fanno fatica a raggiungere l’indipendenza economica dal proprio nucleo familiare. Nel secondo, invece, caso di Raffaella Pisani, una donna che è stata una paziente oncologica e ora che si è lasciata alle spalle quel brutto periodo – desidera avere un figlio con gli strumenti che l’Italia offre alle donne single. Inutile dire che per lei sarà una strada in salita.

Queste dunque sono le anticipazioni della prossima puntata di Studio Battaglia 2 dove i casi legali faranno da sfondo alle vicende private e professionali delle tre donne della famiglia Battaglia. Anna sarà divisa tra la vita con il marito Alberto (Thomas Trabacchi) che rispetta ma non ama più e l’amore travolgente per il collega Massimo (Giorgio Marchesi). L’appuntamento con la 2^ puntata è per martedì 26 marzo 2024 sempre in prima serata su Rai1.











