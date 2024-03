Anticipazioni Studio Battaglia 2/ Ultima puntata 28 marzo 2024: Michela in pericolo, gran finale di stagione

Studio Battaglia 2, anticipazioni 3a e ultima puntata: chi sceglie Anna tra Massimo e Alberto?

Sta andando in onda la 2a puntata di Studio Battaglia 2, come sempre in prima serata su Rai1 e Marina Battaglia (Lunetta Savino) e le sue figlie Anna (Barbora Bobulova) Nina (Miriam Dalmazio) e Viola (Marina Occhionero) stanno affrontando ognuna i proprio drammi ed i propri dubbi ma cosa succederà nell’ultima puntata di Studio Battaglia 2? Dalle anticipazioni si scopre che ci sarà un gran finale di stagione in cui non mancheranno i colpi di scena ed i risvolti inaspettati.

Studio Battaglia 2/ Anticipazioni 19 marzo 2024 e diretta: Anna aiuta Michela a fuggire dal marito

Nel dettaglio, dalle anticipazioni sull’ultima puntata (28 marzo 2024) di Studio Battaglia 2 si scopre che per Anna e Massimo (Giorgio Marchesi) arriverà il tempo di pagare il prezzo della loro relazione clandestina. Tutti scopriranno che i due hanno relazione soprattutto il marito di Anna, Alberto (Thomas Tabacchi). Quest’ultimo, infatti, si è accorto delle bugie della moglie. Anna cercherà di sistemare le cose e riappacificare il rapporto trascorrendo un weekend insieme che non darà i frutti sperati.

Com'è finito Studio Battaglia, finale prima stagione/ Anna e Massimo sempre più vicini, Giorgio in ospedale

Anticipazioni Studio Battaglia 2 ultima puntata (28 marzo 2024): gran finale di stagione

Per Anna non ci saranno solo problemi di cuore. Le anticipazioni sulla terza ed ultima puntata di Studio Battaglia 2, infatti, svelano che sarà alle prese con casi spinosi su cui dovrà mantenere la massima concentrazione tra cui il caso dell’influencer Michela Fini. Quest’ultima, vittima di abusi e violenze psicologiche da parte del marito, ha chiesto aiuto all’avvocato. Ma i guai sono tutt’altro che risolti.

Dagli spoiler sul grande finale di stagione di Studio Battaglia 2 (28 marzo 2024) si apprende che il marito, Corrado avrà in mente uno stratagemma per farle perdere l’affidamento dei figli, Michela sarà in pericolo. Ovviamente Anna farà di tutto perché ciò non accada. Nel frattempo Nina sarà alle prese con una difficile scelta mentre Viola potrà contare su un aiuto inaspettato. Insomma per sapere come finisce Studio Battaglia 2 non resta che seguire l’ultima puntata.

Com'è finito Studio Battaglia, finale prima stagione/ Anna e Massimo sempre più vicini, Giorgio in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA