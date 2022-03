Anticipazioni Studio Battaglia, secondo puntata 22 marzo/ I segreti di Anna e Massimo

Studio Battaglia, seconda puntata 22 marzo

La seconda puntata di “Studio Battaglia” andrà in onda martedì prossimo, 22 marzo, sempre in prima serata su Rai 1. “Studio Battaglia è un’arena in cui portare avanti un racconto contemporaneo e sfaccettato delle relazioni: si parla di come finiscono, ma anche di come provare a non farle finire… Un vero prestige drama popolare, con l’ambizione di dire cose nuove sul tema più scemo, allegro e doloroso di tutti: gli affari di cuore”, ha detto la sceneggiatrice Lisa Nur Sultan. Punto di vista condiviso anche dal regista Simone Spada: “Quando Nicola Serra, Carlo Degli Esposti e Lisa Nur Sultan mi hanno fatto leggere Studio Battaglia ho pensato che fosse una grande occasione di racconto semplice ma innovativa, contemporanea ma classica per parlare d’amore in generale: come lo viviamo, dove ci può portare, cosa significa e forse anche qual è il suo valore”.

Studio Battaglia, anticipazioni seconda puntata

Ecco le anticipazioni della seconda puntata di “Studio Battaglia”, in onda martedì 22 marzo alle 21.25 su Rai 1. Emergono alcuni segreti nel passato di Anna (Barbora Bobulva) e Massimo (Giorgio Marchesi), che hanno avuto una relazione ai tempi dell’Università. Carla (Carla Signoris) scopre che il marito Roberto Parmegiani (Michele Di Mauro) ha sempre avuto una vita segreta e che per 30 anni lei ha vissuto nella menzogna. Le tre sorelle Battaglia vengono a sapere che il padre Giorgio (Massimo Ghini) non avrebbe mai voluto abbandonarle. Viola (Marina Occhionero) ha dei dubbi riguardo alle nozze con Alessandro (Giovanni Toscano) e per colpa di Nina (Miram Dalmazio) il suo matrimonio salta. Alberto (Thomas Trabacchi) è costretto a confessare ad Anna una terribile verità che rischia di mettere in crisi il loro matrimonio.

