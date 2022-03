Anticipazioni Studio Battaglia, terza puntata 28 marzo 2022/ Cosa nasconde Alberto?

Studio Battaglia, terza puntata 28 marzo 2022

La terza e penultima puntata della fiction “Studio Battaglia” andrà in onda lunedì 28 marzo in prima serata su Rai 1. La serie con Lunetta Savino e Barbora Bobulova anticipa di un giorno la tradizionale messa in onda del martedì sera, prendendo il posto di “Vostro onore” – la fiction con Stefano Accorsi conclusasi lunedì 21 marzo – anche per lasciare spazio alla partita della Nazionale Italiana per le qualificazioni della Coppa del Mondo 2022, in onda martedì 29 marzo.

Ricordiamo che la serie in quattro puntate, diretta da Simone Spada, è l’adattamento del britannico “The Split”: “Quando si tratta di un remake c’è un confronto, e il confronto rende la vita un po’ difficile a noi attori”, ha detto Barbora Bobulova al Radio Corriere. Ecco le anticipazioni della prossima puntata di “Studio Battaglia”.

Anticipazioni Studio Battaglia episodi 5 e 6

Nella terza puntata di “Studio Battaglia” Anna vorrebbe fidarsi ancora di Alberto, ma capisce che il marito non le sta dicendo tutta la verità. La figlia di Marina si butta a capofitto nel lavoro seguendo il caso di un uomo in causa con la ex moglie che si oppone alla vaccinazione del loro bambino. Anna consiglia anche una coppia che vorrebbe ottenere le password degli account del figlio deceduto. Nina scopre che lo Studio Battaglia naviga in pessime acque e prova a farsi perdonare da Viola, che cerca senza successo di riappacificarsi con Alessandro, dopo l’annullamento delle nozze. Massimo propone ad Anna di partire per un viaggio di lavoro all’Argentario. Carla rifiutata l’offerta milionaria del marito: ha deciso di intentargli causa.

