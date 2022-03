Anticipazioni Studio Battaglia ultima puntata 5 aprile 2022/ Viola si sposerà?

Studio Battaglia, finale di stagione 5 aprile 2022: tra ultima puntata

La quarta e ultima puntata di Studio Battaglia andrà in onda martedì prossimo, 5 aprile, in prima serata su Rai 1. Dopo il cambio di programmazione delle terza puntata, la fiction riprende così la solita posizione del martedì sera. “Questo di Marina Battaglia è un personaggio piacevolmente scorretto. La Tv, a differenza del cinema, offre la possibilità di ruoli più complessi. Marina ha un rapporto sentimentale con le sue figlie molto ben mascherato. La sua scorrettezza, questo suo cinismo, mi ha affascinato moltissimo, non è una madre tradizionale, vuole essere chiamata avvocato. È stato un piacere grande interpretarlo”, ha detto Lunetta Savino al Radio Corriere. Anna, interpretata da Barbora Bobulova, ha scoperto che la madre ha sempre tenuto nascosto lettere e regali che il padre mandava alle figlie. Mentre Marina ha scoperto che l’ex marito Giorgio, interpretato da Massimo Ghini, è malato. Come si risolverà questa vicende per le donne Battaglia?

Studio Battaglia/ Diretta 28 marzo, anticipazioni: sberle à gogo! Viola picchia Nina

Ultima puntata Studio Battaglia: come finisce?

Ma non è tutto. Alberto (Thomas Trabacchi) ha rivelato ad Anna di essere anche lui nella lista di “Black Dahlia”, un sito di incontri. Il loro matrimonio resisterà? Ma anche Anna sembra nascondere qualcosa: cosa è successo con Massimo (Giorgio Marchesi) durante il suo addio al nubilato? Nina, ubriaca, ha rivelato a tutti che Viola che ha provato con padre Ralf e Alessandro ha voluto annullare il matrimonio. La più piccola di casa Battaglia riuscirà a sposarsi? “Quello che fa Viola è provare a curare le ferite lasciate dalle rotture dei genitori. In questo senso, è anche un messaggio di speranza rivolto a chi si trova in questa situazione. Tutto si può aggiustare con il tempo e con l’amore”, ha detto l’attrice Marina Occhionero a Fanpage. Ci sarà quindi il lieto fine? Appuntamento a martedì 5 aprile per il finale di stagione di Studio Battaglia.

LEGGI ANCHE:

STUDIO BATTAGLIA/ Anticipazioni 2a puntata, diretta: Nina ubriaca, Anna tradita?ANTICIPAZIONI STUDIO BATTAGLIA, TERZA PUNTATA 28 MARZO 2022/ Arrivano i "No Vax"!

© RIPRODUZIONE RISERVATA