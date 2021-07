Anticipazioni Temptation Island 2021, 5a puntata/ Manuela e Luciano si baciano?

Anche la quarta puntata di Temptation Island 2021 giunge al termine e ci regala però qualche anticipazione di quello che sarà il prossimo appuntamento. Lunedì prossimo, 26 luglio, ci aspetta infatti la quinta puntata durante la quale scopriremo che Floriana ha deciso di accettare l’invito di Federico per un nuovo falò di confronto. Il loro percorso si è concluso da separati per decisione della ragazza, convinta che lui non sia l’uomo giusto per lei. Federico, però, non si arrende e, dopo averle detto di amarla alla follia, tenta il tutto per tutto con un nuovo falò: ma lei accetterà o rimarrà della sua decisione iniziale? Ma i colpi di scena previsti per la prossima settimana sono davvero tanti e coinvolgono soprattutto la coppia composta da Manuela e Stefano. Il loro percorso subità infatti una svolta importante dovuta alla ragazza.

Temptation Island 2021, 4a Puntata/ Diretta, falò: colpo di scena! torna Federico e..

Temptation Island 2021, Stefano furioso con Manuela per un bacio!

Nella puntata di Temptation Island 2021 di lunedì 26 luglio, Manuela e il single Luciano Punzo si avvicineranno in modo molto importante, arrivando, a quanto pare, a baciarsi. Nelle immagini della prossima puntata, Stefano è infatti furioso e urla “Si è baciata!” Le stesse anticipazioni ci svelano che ci sarà un nuovo falò di confronto: che sia proprio voluto da Stefano dopo le immagini del bacio? Intanto ancora lacrime per Alessio di fronte alle immagini della sua Natascia sempre più vicina al single Samuele che in più occasioni cercherà il contatto con la ragazza. Per concludere, continuano i contatti pericolosi tra Jessica e il single Davide Basolo: di fronte ad un nuovo video ricevuto nel pinnettu, Alessandro perderà la testa, dando un calcio ad un vaso, rompendolo. Per la prossima settimana, l’appuntamento con Temptation Island 2021 sarà doppio: la quinta puntata andrà in onda lunedì 26, la sesta ed ultima martedì 27 luglio.

LEGGI ANCHE:

NATASCIA E ALESSIO, TEMPTATION ISLAND 2021/ Lui piange, lei "Qui mi diverto"JESSICA E ALESSANDRO SI LASCIANO A TEMPTATION ISLAND?/ Lui furioso: "Viziata del..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA