Anticipazioni Temptation Island 2025 2a puntata 10 luglio: Sonia M. diventa la consigliera delle fidanzate!

Nei giorni scorsi Filippo Bisciglia presentando la nuova edizione di Temptation Island 2025 aveva annunciato che sarebbe successa una cosa mai accaduta prima. In molti si sono chiesti si cosa si trattasse, qualcuno è arrivato anche a ipotizzare una probabile gravidanza di una delle fidanzate, ma alla fine si è scoperto che la verità è un’altra: per la prima volta nella storia del programma una fidanzata dopo aver chiesto il falò di confronto immediato con il suo fidanzato e chiuso la sua relazione è rimasta comunque nel villaggio come consigliera delle altre ragazze.

Le anticipazioni Temptation Island 2025, della 2a puntata in onda il 10 luglio, infatti svelano che Sonia M. rimarrà nel villaggio accettando la proposta di Filippo Bisciglia. Facendo un passo indietro, dopo soli due giorni dall’inizio del programma, la donna ha ricevuto dei video choc sul suo fidanzato Alessio, in cui sostanza sosteneva di non averla mai amata e di credere di stare con lei solo per gratitudine e non per amore. Scossa e provata Sonia M. ha chiesto il falò di confronto immediato con Alessio al quale, però, non si è presentato ma anzi ha avuto una vera e propria crisi di urla e pianti quando ha ricevuto la proposta da Filippo Bisciglia. A questo punto c’è stato il colpo di scena: il conduttore ha chiesto alla donna di ritornare nel villaggio non per mettere alla prova la sua relazione (ormai irrimediabilmente naufragata) ma per diventare consigliera delle fidanzate.

Anticipazioni Temptation Island 2025, 2a puntata 10 luglio: nuovi colpi di scena tra Sonia M. ed Alessio

E non è tutto, dalle anticipazioni Temptation Island 2025 sulla 2a puntata in onda il 10 luglio 2025 si scopre che ci saranno nuovi colpi di scena tra Sonia M. ed Alessio, la loro storia non è affatto conclusa e ci saranno nuovi risvolti inaspettati e spiazzanti. Al centro dell’attenzione ci sarà anche la coppia formata da Valentina ed Antonio, con quest’ultimo che ha minacciato di abbandonare il reality dopo aver visto un video della fidanzata. Il giovane ha completamente perso la pazienza ed ha iniziato a distruggere il villaggio. Tuttavia una segnalazione appena uscita riporta che Antonio e Valentina sono usciti insieme dal programma. E poi ancora si scoprirà che cosa succederà a Maria Concetta e Angelo, Sarah e Valerio, Sonia B. e Simone e Lucia e Rosario. L’appuntamento con la prossima puntata di Temptation Island 2025 è per giovedì 10 luglio 2025 in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.30 circa.