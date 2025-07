Al termine della seconda puntata, è stato lanciato il promo della terza puntata di Temptation Island 2025 che andrà in onda giovedì 17 luglio e che promette grandi emozioni, ma soprattutto colpi di scena. “Forti turbolenze metteranno alla prova il viaggio nei sentimenti delle coppie. Quale altro colpo di scena attende Sonia M e Alessio? Tra dubbi, conferme, delusioni e nuovi avvicinamenti seguiremo da vicino il loro percorso“, afferma Filippo Bisciglia nel video, ma cosa accadrà esattamente?

Dopo la richiesta di un falò da parte di Alessio che ha provato ad avere un confronto con la fidanzata Sonia e il rifiuto di quest’ultima, l’avvocato 39enne è tornato in albergo in attesa di una decisione da parte di Sonia. Nella prossima puntata, tuttavia, come spiega lo stesso Filippo, ci sarà un nuovo colpi di scena tra i due. Cosa accadrà? Ci sarà l’atteso confronto? Le emozioni, però, riguarderanno anche altre coppie.

Anticipazioni Temptation Island 2025: cosa accadrà alle coppie

Occhi puntati su Denise e Marco. Quest’ultimo, dopo aver assistito ai primi contatti tra la gelosia e il single Flavio, sarà messo nuovamente a dura prova da altre immagini della fidanzata che lo porteranno a tirare fuori tutta la sua rabbia fino a rivoltare un tavolo. Lacrime, poi, anche per Antonio che vivrà un vero e proprio dramma della gelosia di fronte alle immagini della fidanzata Valentina con un tentatore, ma anche per Maria Concetta che, dopo aver ammesso di essere molto gelosa, durante il falò delle fidanzate, vedrà immagini del fidanzato Angelo che faranno crollare le sue certezze.

Ancora video, inoltre, anche per Valerio che continuerà a vedere la fidanzata flirtare con il single Salvatore non nascondendo la propria delusione per il suo atteggiamento. Insomma, i colpi di scena della terza puntata saranno davvero tanti.