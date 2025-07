Anticipazioni Temptation Island 2025 un mese dopo: colpo di scena per Sonia B. e Simone, quali coppie si sono lasciate o stanno ancora insieme

Anticipazioni Temptation Island 2025 un mese dopo: quali coppie si sono lasciate?

Finalmente ci siamo, il viaggio nei sentimenti del reality di Canale 5 sta per giungere al termine e dalle anticipazioni Temptation Island 2025 Un mese dopo si scopre quale sarà il destino delle sette coppie che hanno deciso di mettersi in gioco. Colpi di scena sorprendenti regalerà la coppia formata da Sonia M. e Alessio.

Il loro è stato il percorso più breve di tutti ma hanno avuto più falò di tutte le altre coppie. Usciti separati nella puntata di ieri c’è stato un nuovo falò di confronto questa volta voluto da Sonia M per provare a riconquistare il 39enne. Lui ha deciso di non tornare insieme ma domani ci sarà un colpo di scena: Sonia M e Alessio sono tornati insieme?

Colpi di scena potrebbero riguardare anche la coppia formata da Denise e Marco usciti separati nelle scorse puntate ieri sera hanno avuto un nuovo falò di confronto e questa volta l’esito è stato diverso Marco, nonostante la vicinanza della fidanzata al single Flavio Ubirti e soprattutto per il continuo paragone in cui veniva sminuito, ha deciso di dare una seconda opportunità alla sua ragazza. Denise e Marco sono usciti insieme da Temptation Island 2025 ma cosa succederà un mese dopo? Si scoprirà, inoltre, anche cos’accadrà alla coppia formata da Maria Concetta e Angelo usciti separati anche se non sembrano esserci dubbi sul fatto che si siano definitivamente lasciati.

Colpo di scena per Sonia B. e Simone: anticipazioni Temptation Island 2025 Un mese dopo

Le anticipazioni Temptation Island 2025 Un mese dopo svelano che il colpo di scena più clamoroso lo riserverà la coppia formata da Sonia B. e Simone. Dopo un percorso turbolento fatto di alti e bassi con il fidanzato terrapiattista che si è avvicinato moltissimo alla single Rebecca. Dopo un falò di confronto di fuoco in cui la fidanzata lo ha lasciato esprimendogli tutto il suo disprezzo stando agli spoiler di Dagospia nella puntata di questa sera ci sarà un clamoroso colpo di scena: “ci regaleranno un finale inaspettato, ma per saperne di più vi toccherà aspettare l’anticipazione di domani…”

E poi ancora si scoprirà se ci sono stati dei nuovi risvolti tra Lucia, Rosario e il single Andrea. Come procede la storia d’amore tra Valentina e Antonio dopo la proposta di matrimonio durante il falò di confronto. E poi ancora c’è molta curiosità intorno alla coppia di Sarah e Valerio si sono lasciati a Temptation Island 2025 ma potrebbe esserci dei risvolti interessanti soprattutto sul rapporto tra il cuoco romano e la tentatrice Ary con cui pare si sia visto finito il programma.