A pochi giorni dalla terza puntata di Temptation Island 2025, spuntano già le prime anticipazioni su quanto vedremo in onda su Canale 5. Le indiscrezioni, infatti, non mancano, e preannunciano scenate e nuovi falò di confronto. A lanciare i primi spoiler è Biagio D’Anelli, che su Instagram parla di “puntata scoppiettante”, che avrà protagoniste soprattutto due coppie: Sonia M. e Alessio, Antonio e Valentina.

L’esperto di gossip fa sapere che arriverà finalmente il momento del falò di confronto tra Sonia M. e Alessio, quest’ultimo rimasto ad attendere per giorni in albergo. Scopriremo, dunque, il finale che attende questa coppia della quale tanto si è parlato in queste settimane e sulla quale si vocifera anche di una presunta gravidanza. Certo è che i colpi di scena non mancheranno: Sonia perdonerà Alessio o la loro storia giungerà ad un punto definitivo?

Antonio grande protagonista della terza puntata di Temptation Island 2025: cosa accadrà

Altra indiscrezione lanciata da D’Anelli è che il secondo grande protagonista della terza puntata di Temptation Island 2025 sarà Antonio, fidanzato di Valentina. “Troveremo soddisfazione con Antonio”, annuncia l’esperto, secondo cui Antonio sarà protagonista di una vera e propria scenata, che occuperà un’ampia fetta della nuova puntata, causata dalla visione della fidanzata insieme ad uno dei tentatori. L’avvicinamento progressivo di Valentina al single scatenerà l’ira di Antonio e una nuova scenata, probabilmente al pari di quella che lo ha visto protagonista nella prima puntata di Temptation Island. Due coppie in crisi, dunque, nel corso del prossimo appuntamento, che si troveranno a dover capire se la propria coppia ha ancora una possibilità di andare avanti e ‘rinascere’ o se si è davvero giunti al capolinea.

