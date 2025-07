Anticipazioni Temptation Island 2025, 5a puntata del 24 luglio 2025: falò di confronto tra Sonia B. e Simone, Antonio scappa e video choc

Anticipazioni Temptation Island 2025: puntata 24 luglio 2025: falò di confronto tra Sonia B. e Simone: lui accetterà?

La quinta puntata del viaggio dei sentimenti di Canale 5 condotta da Filippo Bisciglia sarà ricca di colpi di scena. Stando infatti a quanto riportano le anticipazioni Temptation Island 2025 del 24 luglio 2025 in apertura ci sarà l’attesissimo falò di confronto tra Sonia B. e Simone. La coppia ha avuto uno dei percorsi più turbolenti dell’edizione, il personal trainer di 28 anni nella prima puntata ha confessato di aver tradito la sua fidanzata, successivamente si è avvicinato alla single Eva Giusti ed infine ha iniziato a flirta con la single Rebecca Ruffinengo.

Nella quarta puntata è scattato il bacio tra Simone e la single Rebecca a Temptation Island 2025 facendo esplodere in un pianto la fidanzata Sonia B. che ha richiesto il falò di confronto ammettendo amareggiata: “Non gliene frega nulla di me”. E proprio il falò di confronto tra Sonia B. e Simone sarà stando alle anticipazioni Temptation Island 2025 nella puntata di oggi, giovedì 24 luglio 2025. Il confronto immediato è stato chiesto, appunto, da Sonia B. il suo fidanzato Simone accetterà? E cosa succederà: si lasceranno o riusciranno a trovare un punto di incontro? Il 28enne, infatti, ha rivelato nonostante tutto: “Sonia è la donna della mia vita e voglio costruire una famiglia con lei.”

Antonio scappa (di nuovo) dal villaggio, Sarah spiazzata, Valentina si vendica: anticipazioni Temptation Island 2025

E non è tutto dalle anticipazioni Temptation Island 2025 si scopre che ci saranno moltissimi colpi di scena. Angelo sarà sempre più vicino alla single Marianna scatenando la gelosia della fidanzata Maria Concetta. Rivelazioni spiazzanti, invece, riguarderanno Sarah sorpresa da un video del suo fidanzato Valerio con la single Ary tanto da sbottare incredula: “Non si vedono le telecamere”. Infine, con un coup de théâtre Antonio furioso dopo un video della fidanzata Valentina con il single Francesco tenterà di fuggire dal villaggio dei fidanzati e raggiungere quello delle fidanzate (di nuovo). Non si se faranno ritorno le due coppie che hanno terminato il loro viaggio: Sonia M. e Alessio, e Denise e Marco entrambe le coppie sono uscite separate. Questo è molto altro stando alle anticipazioni Temptation Island 2025 è quello che succederà nella prossima puntata del 24 luglio 2025 in prima serata a partire dalle 21.35 circa su Canale 5.