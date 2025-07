Anticipazioni Temptation Island 2025, puntata del 30 luglio 2025: falò di confronto per Maria Concetta e Angelo, tornano anche Denise e Marco

Anticipazioni Temptation Island 2025: puntata del 30 luglio 2025: falò di confronto di fuoco tra Maria Concetta e Angelo

Si sta per concludere il viaggio nei sentimenti del reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e dalle anticipazioni Temptation Island 2025 si scopre che nelle ultime puntate non mancheranno i colpi di scena ed i risvolti inaspettati e spiazzanti. Innanzitutto ci sarà il falò di confronto tra Maria Concetta e Angelo che promette di essere infuocato. Il 33enne siciliano si è invaghito della single Marianna ed i due nelle scorse puntate hanno iniziato a flirtare ma nell’ultima il giovane si è spinto oltre facendo perdere la pazienza alla sua fidanzata che ha chiesto l’immediato confronto: cosa succederà?

Spazio avrà poi anche la coppia formata da Lucia e Rosario stando alle anticipazioni Temptation Island 2025. Anche per la giovane coppia si avvicina il momento fatidico del falò. Lucia si è avvicinata molto alla single Andrea ma con un colpo di scena clamoroso durante il falò con il suo fidanzato dirà di essersi avvicinata al tentatore solo per suscitare una reazione in Rosario il quale, in maniera esemplare, ha incassato il colpo senza sbraitare o perdere la testa ma mettendosi in discussioni. E non è tutto nelle prossime puntate scopriremo anche se ci sono dei nuovi risvolti nelle coppie già uscite dal programma: Valentina e Antonio e Sarah e Valerio.

Anticipazioni Temptation Island 2025 tornano Sonia B. ed Alessio e Denise e Marco

E poi ancora le anticipazioni Temptation Island 2025 della puntata di questa sera, 30 luglio 2025, svelano che ci sarà il ritorno di ben due coppie che hanno lasciato il viaggio nei sentimenti nelle scorse puntate e che ritorneranno perché c’è stato un colpo di scena: da una parte Sonia B. ed Alessio che secondo il web sono ritornati insieme e dall’altra Denise e Marco. Su quest’ultima coppia le segnalazioni e le indiscrezioni sono contradditorie, per alcune fonti sono tornati insieme mentre secondo altre si sono definitivamente lasciate. Quel che è certo, tuttavia, e che nelle ultime puntate di Temptation Island 2025 si scoprirà come si è evoluto il percorso di tutte le coppie dopo il reality e se ne vedranno delle belle come ha anticipato Filippo Bisciglia.