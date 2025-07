Anticipazioni Temptation Island 2025, raddoppia la prossima puntata, spoiler puntata 23 luglio: falò di confronto immediato quale coppia si lascia?

Anticipazioni Temptation Island 2025, prossima puntata del 23 luglio 2025: falò di confronto: quale coppia si lascia?

È finita anche la terza puntata ma già tutta l’attenzione è rivolta nelle anticipazioni Temptation Island 2025 della quarta puntata in onda il 23 luglio 2025. Cosa succederà alle sei coppie ancora nel reality? Sonia M. ed Alessio si sono lasciati nel falò di confronto andato in onda ieri sera, è stato l’avvocato 39enne a lasciare la sua ragazza colpevole di non avergli dato tempo e modo di mettere alla prova il loro amore.

Tuttavia dalle anticipazioni Temptation Island 2025 si scopre che colpi di scena e risvolti emozionanti non mancheranno. Innanzitutto Filippo Bisciglia ha annunciato che ci sarà un falò di confronto anticipato e che una coppia si lascerà. Di chi si tratta? Le anticipazioni non hanno fornito i nomi ma si possono fare delle ipotesi. Una delle coppie più in crisi è quella formata da Antonio Panico e Valentina Ricci. Il primo si è avvicinato alla single Marta e la seconda al single Francesco. Tuttavia il primo ha perso la testa e spaccato tutto quando la sua ragazza lo ha accusato di essere un bambinone immaturo e mantenuto. Lui voleva chiedere il falò di confronto salvo poi cambiare idea.

Quale coppia chiede il falò di confronto anticipato a Temptation Island 2025? Piena crisi tra Marco e Denise e Sarah e Valerio

Antonio e Valentina non sono l’unica coppia in crisi. Dalle anticipazioni Temptation Island 2025 si scopre che anche Denise e Marco sono ad un passo dalla rottura. La 37enne si è avvicinata molto al single Flavio Ubirti tanto che si può parlare di un flirt in corso tra i due. Nella prossima puntata Marco dirà sarcastico: “Se chiedo il falò di confronto ci andiamo in tre io, lei e il single.” E non è tutto, anche la coppia formata da Sarah e Valerio sarà in difficoltà, anche qui è la fidanzata che dopo aver ammesso un tradimento si è avvicinata tantissimo al single Salvatore tra ammiccamenti, sguardi complici, frasi importanti e strusciatine. Valerio è scoppiato a piangere urlando alla sua ragazza di essere ‘banale’. Quale di queste tre sarà la coppia che chiederà il falò di confronto e pronta a lasciarsi?

