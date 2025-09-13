Anticipazioni Temptation Island 2025 speciale, Filippo Bisciglia si sbilancia un po' con gli spoiler: "Grandi colpi di scena. Coppie? Novità"

Anticipazioni Temptation Island 2025 speciale, Filippo Bisciglia si sbilancia: “Grandi colpi di scena”

È tutto pronto per lo Speciale di Temptation Island 2025 E poi…e poi… che andrà in onda lunedì 15 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 dalle 21.30 circa e si scoprirà che cosa è successo alle sette coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. In questa edizione è successo di tutto, da Antonio che ha chiesto al falò di confronto alla fidanzata Valentina di sposarlo a Sonia Barrile che ha scoperto di essere incinta di Simone Margagliotti. Ed adesso, attraverso i profili social della trasmissione è Filippo Bisciglia stesso a fornire qualche spoiler.

Senza scendere troppo nel dettaglio delle anticipazioni Temptation Island 2025 speciale, Filippo Bisciglia ha ammesso: “Quest’anno #TemptationIsland ci ha fatto vivere davvero tantissime emozioni, confronti, e scelte importanti. I colpi di scena però ancora non sono finiti… Ci vediamo lunedì 15 settembre in prima serata su Canale 5 🔥” Lasciando intendere che ci saranno non poche novità sulle coppie che hanno partecipato. Ed in effetti a dare man forte a questa ipotesi c’è anche un’indiscrezione che circola da diverse ore sul web, pare infatti che si stia pensando ad un raddoppio e che lo speciale di Temptation Island andrà in onda anche la prossima settimana, ma al momento si tratta solo di rumor.

Speciale Temptation Island 2025: cos’è successo alle coppie dopo la fine della trasmissione?

E in attesa di scoprire tutte le novità sulle coppie grazie allo speciale di Temptation Island 2025 in onda lunedì sera è possibile fare una sintesi sui concorrenti con gli ultimi aggiornamenti. Maria e Concetta Schembri e Angelo Scarpata si sono lasciati definitivamente dopo Temptation Island 2025 e pare inoltre che lui già fidanzato con un’altra perché è stato beccato in atteggiamenti dubbi con una ragazza, Sonia Mattalia e Alessio Loparco pare che siano pronti al matrimonio dopo una serie infinita di tira e molla. E poi ancora nonostante Sonia Barrile sia incinta il suo rapporto con Simone Margagliotti appare sempre più in crisi ed il giovane personal trainer è stato più volte beccato in giro per locali con altre ragazze.

Al centro dei rumor c’è finita anche l’ex coppia formata da Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi. Lei è stata pizzicata con diversi tentatori come Francesco Farina ed altri lui con un ex tentatrice, Siriana. Le segnalazione erano talmente insistenti che il giovane ha preferito rompe il silenzio per smentire il tutto. Procedono i preparativi del matrimonio di Antonio Panico e Valentina Ricci mentre pare che ci sia maretta tra Valeria Ciaffaroni e la tentatrice Ary, Arianna Mercurio, con cui ha intrapreso una relazione alla fine del percorso lasciando la fidanzata Sarah Esposito. Strade divise anche per Denise Rossi e Marco Raffaelli. E proprio quest’ultima dovrebbe essere scelta come nuova tronista di Uomini e Donne. L’appuntamento con lo speciale Temptation Island 2025 è per lunedì 15 settembre in prima serata di Canale 5.