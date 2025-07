Anticipazoni Temptation Island 2025, eccezionalmente tre puntate consecutive 29, 30 e 31 luglio 2025: falò di confronto e tornano Sonia e Alessio

Anticipazioni Temptation Island 2025, prossime puntate del 29, 30 e 31 luglio 2025 e gran finale: tornano Sonia M. e Alessio

Ci si avvicina al gran finale di questa edizione di Temptation Island 2025, Canale 5 ha deciso eccezionalmente di mandare in onda il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno deiciso di mettersi in gioco per tre serate consecutive: 29, 30 e 31 luglio 2025. Cosa succederà nel corso delle ultime tre puntate consecutive? Le anticipazioni Temptation Island 2025 svelano che nella prossima puntata, in onda martedì 29 luglio 2025, ci sarà un colpo di scena inaspettato e spiazzante: torneranno Sonia M. e Alessio.

Il percorso nei sentimenti dei due avvocati pugliesi è stato sin da subito contraddistinto da alti e bassi. Dopo soli due giorni dall’arrivo nel villaggio Alessio aveva scioccato tutti rivelando di non credere di amare la sua donna e, forse, di non averla mai amata e di averle fatto la fatidica proposta di matrimonio solo per riconoscenza. Lei aveva chiesto il falò di confronto immediato, lui non si è presentato e lei aveva così deciso di abbandonare il reality ma a sorpresa è rimasta come ‘consigliera’ con le altre fidanzate e lui è andato in albergo. Alla fine il falò di confronto c’è stato e Sonia M. e Alessio hanno deciso di uscire separati da Temptation Island 2025 ma Filippo Bisciglia aveva lasciato intendere che sarebbero tornati e così sarà!

Falò di confronto tra Valentina e Antonio: come finisce? Anticipazioni Temptation Island 2025 ultime puntate

E non è tutto perché dalle anticipazioni Temptation Island 2025 si scopre che nella prossima puntata ci sarà il falò di confronto tra Valentina e Antonio. Il rapporto della coppia partenopea si è sempre più compromesso, sin dall’inizio del programma i due hanno mostrato delle divergenze notevoli. Lui si è avvicinato alla single Marta Quartanta e lei al single Francesco Farina. La 33enne durante il suo percorso ha ammesso di essere in crisi, di amare Antonio ma di essere anche consapevole di volere qualcosa di meglio.

Come finirà il falò di confronto tra Valentina e Antonio a Temptation Island 2025? Secondo quanto riportato da LolloMagazine, la coppia avrebbe deciso di lasciare il programma separata, aggiungendosi così alla lista delle relazioni naufragate durante questa stagione del reality. Spazio avranno in puntata anche le altre coppie, Angelo sempre più vicino alla single Marianna e Maria Concetta sarà sempre più delusa e amareggiata. Anche per Sarah ci saranno dei nuovi video del suo fidanzato vicino alla single Ary tanto che si parla di tradimento. Come si evolverà la situazione di queste coppie nelle ultime puntate di Temptation Island 2025?