Anticipazioni Terra Amara, puntata 1 aprile 2024/ Fikret lotta tra la vita e la morte, ma…

Terra Amara, anticipazioni 1 aprile 2024: Fikret è in pericolo di vita

Questa sera, lunedì 1 aprile 2024, va in onda una nuova puntata di Terra Amara in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, tante sorprese e colpi di scena regaleranno al pubblico emozioni e suspence. Uno dei protagonisti di puntata è Fikret, che continua ad essere ricoverato in ospedale dopo il terribile incidente d’auto, che si sospetta sia opera di Colak. Il ragazzo lotta tra la vita e la morte e i medici considerano l’operazione per salvarlo complicatissima. All’ultimo, però, Hakan si presenta con il chirurgo luminare che si dice pronto ad operarlo.

Ibrahim Celikkol, attore di Terra Amara: “Ho perso mio padre a soli 17 anni”/ “Mio figlio Alì? La mia gioia…”

Nel frattempo Vahap ha ferito Abdulkadir, che ha perso conoscenza, e Betul sceglie di restare al suo fianco. L’uomo è stato costretto all’immediato ricovero in ospedale, dal momento che il suo medico di fiducia si è reso conto di non poterlo operare. Betul sta al suo fianco e, per questo, è in grande ritardo proprio nel giorno più importante: quello del matrimonio con Colak, intento ad aspettarla mentre lei ha prestato soccorso ad Abdulkadir.

Ibrahim Çelikkol, chi è Hakan di Terra amara/ L'amore per la fidanzata Natali Yarcan

Anticipazioni Terra Amara: Colak scopre il piano di Betul e la reclude in casa

Inoltre, come proseguono le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 1 aprile 2024, Sermin corre da Colak e finge che Betul sia stata rapita da Abdulkadir. Betul sembra essersi rassegnata, e ha capito che il suo destino è quello di sposare Colak: così, fa ritorno da sola da lui, scegliendo di sposarlo e di tenere nascosto quanto successo tra lei e Abdulkadir. Inoltre, il tentativo di Betul di avvelenare Colak fallisce quando l’uomo si accorge che la bevanda è avvelenata. Per punizione, la reclude in casa dove minaccia di farle passare il resto della vita.

Chi è Ibrahim Celikkol, Hakan di Terra Amara/ "Ho vissuto in una famiglia molto particolare"

Intanto Sermin, preoccupata per non aver avuto ancora notizie da sua figlia, decide di recarsi a casa di Colak, che trova con sua sorpresa in perfetta salute. Nel frattempo, Abdulkadir si sveglia in ospedale e chiede di Betul. I suoi uomini gli dicono che è andata via, lui così capisce che ha preferito abbandonarlo e sposare Colak.











© RIPRODUZIONE RISERVATA