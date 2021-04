Anticipazioni terza puntata La Fuggitiva, 19 aprile / Il piano pericoloso di Arianna

La Fuggitiva torna lunedì prossimo, 19 aprile, con la terza puntata. Le anticipazioni della serie tv rivelano che il personaggio interpretato da Vittoria Puccini sarà sempre più in una situazione complicata. Le accuse sull’omicidio del marito minacciano il suo futuro e adesso anche le persone intorno a lei iniziano a dubitare della sua innocenza. Tuttavia c’è chi, come il giornalista Marcello, crede nella sua versione dei fatti e continua ad indagare sul caso per trovare indizi e prove che possano scagionarla. Per scoprire cosa succederà ne la terza puntata de La Fuggitiva bisogna necessariamente attendere la prossima settimana, quando i nostri protagonisti torneranno con nuovi intrecci e accadimenti intriganti. Vediamone alcuni.

Anticipazioni La Fuggitiva, terza puntata: Marcello e Arianna vanno in Svizzera

Le anticipazioni della terza puntata de La Fuggitiva rivelano che Arianna, insieme al giornalista Marcello, si reca in Svizzera per raggiungere Franz, un profilo di altissimo livello in campo di consulenza finanziaria che potrebbe in qualche modo rivelarsi molto utile per la protagonista. Il nuovo personaggio, infatti, ha il compito di indirizzare Arianna e Marcello nel mondo della finanza ed è così che li farà entrare in contatto con una donna di affari come Louise Bruno. Quest’ultima potrebbe avere informazioni molto importanti per Arianna e Marcello: ed ecco che i due non perderanno tempo, recandosi immediatamente da Louise. Marcello e Arianna hanno in mente un piano molto pericoloso per farle confessare tutto ciò che sa.

